Wall street cierra con alzas, inversores aguardan dato de inflación

(Actualiza con valores al cierre)

Por Noel Randewich

13 feb (Reuters) -

Los principales índices bursátiles de Estados Unidos subieron el lunes, mientras los inversores esperaban datos de inflación que probablemente insinuarán el camino de las futuras alzas de tasas de interés de la Reserva Federal, en una jornada en la que Meta Platforms ganó tras reportes de que está evaluando más despidos.

* Las acciones de Meta subieron con fuerza tras conocerse el fin de semana que la matriz de Facebook se prepara para anunciar una nueva ronda de recortes de plantilla.

* Apple Inc, Amazon.com Inc, Alphabet Inc y Microsoft Corp también cerraron en alza. Junto con Meta, los pesos pesados relacionados con la tecnología contribuyeron más que cualquier otra acción a las ganancias del S&P 500 durante la sesión.

* Los inversores están muy concentrados en los datos de inflación de enero que se publicarán el martes para reevaluar sus apuestas sobre la trayectoria de la política monetaria del banco central estadounidense.

* De acuerdo a los datos preliminares de cierre, el índice S&P 500 ganó 46,50 puntos, o un 1,15%, a 4.137,48 unidades. En tanto, el Nasdaq Composite sumó 174,12 puntos, o un 1,5%, a 11.892,24 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones subió 374,45 puntos, o un 1,11%, a 34.243,73 unidades.

* Coca Cola subió antes de su informe trimestral que se publicará temprano el martes. (Editado en español por Javier Leira)

Reuters