Wall Street cierra con fuerte alza tras comentarios de Trump sobre China

Por Sukriti Gupta y Noel Randewich

13 oct (Reuters) -

Los principales índices de Wall Street cerraron con fuertes subidas el lunes, liderados por las ganancias de Broadcom y otros fabricantes de chips, después de que el presidente Donald Trump mostró un tono conciliador con China, lo que alivió la preocupación por la tensión comercial entre Washington y Pekín.

* El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo en una entrevista con Fox Business Network el lunes que Trump iba a reunirse con su par chino en Corea del Sur, mientras las dos partes bajaban la tensión por la disputa comercial.

* Los valores tecnológicos relacionados con la inteligencia artificial (IA) fueron los que más ganaron en el rebote del lunes, con Broadcom en alza tras anunciar una asociación con OpenAI para producir los primeros procesadores de inteligencia artificial de la startup.

* "La IA sigue siendo el motor del impulso, y no es sorprendente que los inversores hayan comprado la caída", dijo Sam Stovall, estratega jefe de inversiones de CFRA Research, y agregó que los inversores deben mantenerse cautos mientras la disputa de Trump con China siga sin resolverse.

* El S&P 500 y el Nasdaq habían sufrido sus mayores caídas semanales en meses tras los comentarios de Trump.

* Las dificultades resurgieron la semana pasada después de que China amplió sus controles a la exportación de tierras raras. En respuesta, Trump dijo el viernes que impondría un arancel adicional del 100% a las exportaciones de China a Estados Unidos, junto con nuevos controles a la exportación de software crítico.

* Sin embargo, en un tono más conciliador durante el fin de semana, Trump publicó que "todo irá bien" y que Estados Unidos no quería "hacer daño" a China.

* Pekín culpó el domingo a Washington de la escalada, pero no desplegó más contramedidas.

* Según datos preliminares, el S&P 500 ganó 101,38 puntos, o un 1,55%, a 6654,67 puntos, mientras que el Nasdaq Composite ganó 490,18 puntos, o un 2,20%, a 22.692,57. El Promedio Industrial Dow Jones subió 591,13 puntos, un 1,29%, a 46.070,73.

* En Oriente Medio, Hamás liberó a los últimos rehenes israelíes vivos de Gaza e Israel envió a casa a los detenidos palestinos como parte de un acuerdo de alto el fuego impulsado por Trump. (Reporte de Sukriti Gupta y Twesha Dikshit en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)