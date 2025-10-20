Wall Street cierra con fuertes alzas: optimismo por ganancias trimestrales genera apetito por riesgo

Por Pranav Kashyap y Twesha Dikshit

20 oct (Reuters) - Wall Street avanzó el lunes, con las acciones financieras y tecnológicas dando gran parte del impulso alcista, ya que alentadores resultados trimestrales revivieron el apetito por el riesgo y los inversores mostraron menos temor sobre la calidad crediticia de los bancos regionales.

* Un repunte generalizado impulsó a los tres principales índices bursátiles estadounidenses a un cierre considerablemente al alza. El Russell 2000, de pequeña capitalización, superó a sus pares de mayor tamaño.

* "Es un movimiento positivo, sólido y generalizado; no hay mucha negatividad en el mercado", dijo Paul Nolte, asesor senior de patrimonio y estratega de mercado de Murphy & Sylvest. "Hay cierto alivio en los datos financieros... los inversores lo consideran quizás una reacción exagerada a la baja la semana pasada".

* "En cuanto al mercado, todo vuelve a ser maravilloso", agregó.

* Según datos preliminares, el S&P 500 avanzó 71,13 puntos, o un 1,07%, a 6735,02 unidades; el Nasdaq Composite subió 310,57 puntos, o un 1,37%, a 22.990,54 unidades, y el promedio industrial Dow Jones ganó 513,06 puntos, o 1,11%, a 46.704,50 unidades.

* Las acciones de Apple alcanzaron un máximo histórico, mientras que Meta, Netflix y Alphabet registraron sólidas ganancias. El Índice de Semiconductores de Filadelfia rompió un máximo histórico durante la sesión.

* La temporada de resultados del tercer trimestre cobra impulso. Entre los destacados de esta semana se encuentran Tesla , Netflix, IBM, Intel, GM y Ford, junto con una serie de otras firmas industriales de alto perfil, como la aeroespacial, el transporte y fabricantes diversificados.

* Los analistas prevén actualmente un crecimiento de las ganancias del S&P 500 para el tercer trimestre, en conjunto, del 9,3% interanual, lo que supone una mejora respecto a su estimación del 8,8% al 1 de octubre.

* La confianza recibió un impulso adicional gracias al asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, quien afirmó que es probable que el cierre del Gobierno federal finalice esta semana. (Reporte de Stephen Culp; Reporte adicional de Pranav Kashyap y Twesha Dikshit en Bengaluru. Editado en español por Manuel Farías)