Wall Street cierra con fuertes ganancias; Nvidia y Palantir lideran auge de la IA

(Actualiza con valores al cierre)

Por Purvi Agarwal y Noel Randewich

10 nov (Reuters) - Los principales índices de Wall Street se recuperaron el lunes, impulsados por las fuertes ganancias de Nvidia, Palantir y otras empresas importantes vinculadas a la inteligencia artificial, y tras los avances en Washington para poner fin al cierre del Gobierno más largo de la historia.

* Según datos preliminares, el S&P 500 ganó 103,48 puntos, o un 1,54%, a 6.832,28 unidades, mientras que el Nasdaq Composite ganó 520,29 puntos, o un 2,26%, a 23.524,82 puntos. El Índice Industrial Dow Jones subió 385,12 puntos, o un 0,82%, a 47.372,22 unidades.

* El domingo, los senadores avanzaron en una votación de procedimiento de un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes que se modificará para financiar el Gobierno hasta el 30 de enero. Si se aprueba en el Senado, requeriría la aprobación de la Cámara baja y la promulgación del presidente Donald Trump, lo que podría tardar varios días.

* "El cierre del Gobierno se prolongó mucho más de lo que la gente esperaba. Había preocupación por la economía, por la posibilidad de que se cancelaran vuelos y por el impacto más amplio que esto podría tener en la economía", afirmó Chris Zaccarelli, director de inversiones de Northlight Asset Management.

* Las acciones tecnológicas de gran peso se recuperaron de algunas pérdidas recientes. La semana pasada, el índice del sector tecnológico del S&P 500 cayó un 4,2%.

* Nvidia, la empresa más valiosa del mundo, la empresa de análisis de datos de inteligencia artificial Palantir y Tesla registraron fuertes avances.

* "Se trata de un repunte tras una ligera sobreventa la semana pasada. Es otro ejemplo de cómo el mantra de 'comprar en caída' realmente funciona rápidamente en el ámbito tecnológico y de la inteligencia artificial", afirmó Ross Mayfield, analista de estrategia de inversión de Baird en Louisville, Kentucky.

* El optimismo en torno a la inteligencia artificial ha impulsado una racha alcista en las acciones estadounidenses este año, pero las preocupaciones en torno a la monetización y el gasto circular dentro del sector provocaron recientemente una oleada de ventas.

* El Nasdaq registró la semana pasada su peor rendimiento en más de siete meses.

(Reporte de Twesha Dikshit y Purvi Agarwal en Bengaluru, y de Noel Randewich en San Francisco; Editado en español por Carlos Serrano y Daniela Desantis)