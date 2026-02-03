Wall Street cierra con fuertes pérdidas ante la preocupación por la disrupción de la IA
Por Twesha Dikshit y Noel Randewich
3 feb (Reuters) - Wall Street cerró con fuertes pérdidas el martes, ya que los inversores se mostraron preocupados por la posibilidad de que la inteligencia artificial genere más competencia para los fabricantes de software, lo que los mantuvo en vilo antes de la publicación de los informes trimestrales de Alphabet y Amazon a finales de esta semana.
* Las grandes empresas de inteligencia artificial Nvidia y Microsoft registraron caídas. Alphabet cayó antes de la publicación de su informe el miércoles y Amazon, antes del suyo el jueves.
* En los últimos meses, los inversores se han vuelto más selectivos con las acciones relacionadas con la IA, buscando empresas que generen rendimientos cuantificables a partir de sus enormes inversiones en la nueva tecnología.
* El martes, la atención de Wall Street se centró en las empresas tecnológicas que podrían enfrentarse a una competencia más dura y a menores márgenes como consecuencia de la IA.
* Uno de los catalizadores de estas preocupaciones fue el lanzamiento por parte de Anthropic de una herramienta legal para su chatbot Claude AI.
* "Estamos analizando muchas empresas de software que podrían verse afectadas cuando comience el avance de la inteligencia artificial. Estamos viendo cómo muchas empresas de software de todo el espectro se ven afectadas", dijo Art Hogan, estratega jefe de mercado de B. Riley Wealth.
* Salesforce, Adobe, Synopsys, Datadog, Atlassian e Intuit registraron fuertes caídas.
* La empresa de datos de inteligencia artificial Palantir rompió la tendencia y repuntó tras publicar unos sólidos resultados trimestrales a última hora del lunes.
* El índice S&P 500 de software y servicios cayó por quinto día consecutivo.
* "Tenemos un mercado caro y las expectativas son muy altas. Muchos sectores, especialmente los relacionados con la inteligencia artificial, tienen precios que reflejan la perfección. Eso nos ha llevado a un entorno inestable", dijo John Campbell, gestor senior de carteras de Allspring Global Investments.
* PayPal se desplomó tras pronosticar unos beneficios para 2026 por debajo de las estimaciones. * Según los datos preliminares, el S&P 500 perdió 59,04 puntos, o un 0,85%, y cerró en 6917,40 puntos, mientras que el Nasdaq Composite bajó 336,20 puntos, o un 1,42%, y cerró en 23 255,91. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 170,98 puntos, o un 0,35%, a 49 236,68.
* Con un cuarto del S&P 500 listo para publicar sus resultados trimestrales esta semana, los analistas esperan que las empresas hayan aumentado sus ganancias casi un 11% en el trimestre de diciembre, frente a la estimación de alrededor del 9% a principios de enero, según datos de LSEG. (Reporte de Pranav Kashyap y Twesha Dikshit en Bangalore; edición de Maju Samuel; Editado en Español por Ricardo Figueroa)