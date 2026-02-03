Wall Street cierra con fuertes pérdidas ante la preocupación por la disrupción de la IA

Por Twesha Dikshit y Noel Randewich

3 feb (Reuters) - Wall Street cerró con ⁠fuertes pérdidas el martes, ya que ⁠los inversores se mostraron preocupados por la posibilidad de que la inteligencia artificial genere más competencia para los fabricantes de software, lo que los mantuvo en vilo antes ⁠de la ‌publicación de ​los informes trimestrales de Alphabet y Amazon a finales de esta semana.

* Las grandes empresas de ​inteligencia artificial Nvidia y Microsoft registraron caídas. Alphabet cayó antes de la publicación de su informe ‌el miércoles y Amazon, antes del suyo el jueves.

* ‌En los últimos meses, los inversores se ​han vuelto más selectivos con las acciones relacionadas con la IA, buscando empresas que generen rendimientos cuantificables a partir de sus enormes inversiones en la nueva tecnología.

* El martes, la atención de Wall Street se centró en las empresas tecnológicas que podrían enfrentarse a una competencia más dura y a menores márgenes como consecuencia de la IA.

* Uno de los catalizadores de estas preocupaciones fue el lanzamiento por parte de Anthropic de una herramienta legal para su ⁠chatbot Claude AI.

* "Estamos analizando muchas empresas de software que podrían verse afectadas cuando comience el avance de la inteligencia artificial. ​Estamos viendo cómo muchas empresas de software de todo el espectro se ven afectadas", dijo Art Hogan, estratega jefe de mercado de B. Riley Wealth.

* Salesforce, Adobe, Synopsys, Datadog, Atlassian e Intuit registraron fuertes caídas.

* La empresa de datos de inteligencia artificial Palantir rompió la tendencia y repuntó tras publicar unos sólidos resultados trimestrales a última hora del lunes.

* El índice S&P 500 de software y servicios cayó por quinto ⁠día consecutivo.

* "Tenemos un mercado caro y las expectativas son muy altas. Muchos sectores, especialmente los relacionados con ​la inteligencia artificial, tienen precios que reflejan la perfección. Eso nos ha llevado a un entorno inestable", dijo John Campbell, gestor senior de carteras de Allspring Global Investments.

* PayPal se desplomó tras pronosticar unos beneficios para 2026 por debajo de las estimaciones. * ‍Según los datos preliminares, el S&P 500 perdió 59,04 puntos, o un 0,85%, y cerró en 6917,40 puntos, mientras que el Nasdaq Composite bajó 336,20 puntos, o un 1,42%, y cerró en 23 255,91. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 170,98 puntos, o un 0,35%, a 49 236,68.

* Con un cuarto del S&P 500 listo para publicar ​sus resultados trimestrales esta semana, los analistas esperan que las empresas hayan aumentado sus ganancias casi un 11% en el trimestre de diciembre, frente a la estimación de alrededor del 9% a principios de enero, según datos de LSEG. (Reporte de Pranav Kashyap ‍y Twesha Dikshit en Bangalore; edición de Maju Samuel; Editado en Español por Ricardo Figueroa)