Wall Street cierra con leve alza antes del inminente cierre del Gobierno de EEUU

Wall Street cierra con leve alza antes del inminente cierre del Gobierno de EEUU

Por Sinéad Carew y Niket Nishant

Por Sinéad Carew y Niket Nishant

NUEVA YORK, 30 sep (Reuters) - Los tres principales índices de Wall Street lograron cerrar la agitada sesión del martes con alza, además de con ganancias trimestrales y mensuales, pese a que los inversores se preparaban para un cierre parcial del gobierno estadounidense, que retrasaría informes económicos y enturbiaría las perspectivas de la política de tasas de la Reserva Federal.

* Si bien las ganancias del martes fueron modestas, tanto el índice de referencia S&P 500 como el Nasdaq, de gran peso tecnológico, y el Dow avanzaron por segundo trimestre consecutivo. Para el S&P 500 y el Dow, también supuso su quinta ganancia mensual consecutiva, mientras que el Nasdaq registró la sexta.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el martes a los demócratas del Congreso que permitir el cierre del gobierno federal a medianoche permitiría a su administración tomar medidas "irreversibles", incluido el cierre de programas importantes para ellos.

* Si bien los cierres anteriores han tenido un impacto limitado en los mercados, algunos analistas advirtieron que esta vez podría ser más perturbadora, dado el delicado telón de fondo económico.

* Un informe del Departamento de Trabajo mostró el martes que las ofertas de empleo aumentaron marginalmente en agosto, mientras que las contrataciones y los despidos disminuyeron. Otro dato mostró que la confianza de los consumidores estadounidenses descendió más de lo esperado en septiembre.

* Según datos preliminares, el S&P 500 ganó 26,61 puntos, o un 0,40%, a 6687,82 puntos, mientras que el Nasdaq Composite subió 64,58 puntos, o un 0,29%, a 22.655,74. El Promedio Industrial Dow Jones subió 89,74 puntos, o un 0,19%, a 46.405,81 unidades.

* El índice Dow Jones de Transporte cayó, con las aerolíneas liderando los descensos debido a la amenaza de cierre del Gobierno.

* Un grupo que representa a las principales aerolíneas estadounidenses había advertido el lunes de que una paralización parcial del Gobierno federal podría tensar la aviación estadounidense y ralentizar los vuelos, ya que los controladores aéreos y los agentes de seguridad se verían obligados a trabajar sin sueldo y se paralizarían otras funciones. (Editado en español por Carlos Serrano)

