Wall Street cierra con ligeras pérdidas ante preocupación por desaceleración tras datos empleo EEUU

Por Purvi Agarwal y Ragini Mathur

5 sep (Reuters) - Los principales índices de Wall Street cerraron ligeramente a la baja el viernes, después de que los inversores sopesaran las preocupaciones económicas ante el optimismo sobre el recorte de tasas de la Fed luego de que datos mostraran que el crecimiento de empleo en Estados Unidos se debilitó drásticamente en agosto.

* Las acciones estuvieron entre las más afectadas, con el índice bancario S&P 500 cerrando a la baja.

* La economía estadounidense creó 22.000 empleos en agosto en lugar de los 75.000 estimados, lo que refiere un debilitamiento de las condiciones del mercado laboral, según un informe del Departamento de Trabajo.

* Los tres principales índices bursátiles subieron inicialmente y batieron récords tras el dato, luego de que operadores de futuros vinculados a la tasa de política de la Fed aumentaron las apuestas de que el banco central recortará las tasas en rápida sucesión, comenzando este mes, con una flexibilización de 50 puntos básicos sobre la mesa.

* "Se necesitará más de un conjunto de datos negativos para que podamos desbancar a este mercado en este momento", dijo Pete Mulmat, director ejecutivo de IG North America, empresa matriz de tastytrade, en Chicago.

* El Promedio Industrial Dow Jones cayó 209,73 puntos, o un 0,46%, a 45.404,96 unidades; el S&P 500 perdió 20,52 puntos, o un 0,32%, a 6481,56 unidades; y el Nasdaq Composite bajó 4,98 puntos, o un 0,02%, a 21.702,72 unidades.

* El aumento de las apuestas a un recorte de tasas contribuyó a impulsar el sector inmobiliario y el índice de la vivienda de Filadelfia.

* Las acciones de Kenvue cayeron en picada después de que The Wall Street Journal informara, citando a personas familiarizadas con el asunto sin incluir pruebas, que el secretario de salud, Robert F. Kennedy Jr., tiene previsto anunciar que el uso del analgésico Tylenol de Kenvue en mujeres embarazadas podría estar relacionado con el autismo. (Reporte de Purvi Agarwal y Ragini Mathur en Bengaluru; Reporte adicional de Johann M Cherian; Editado en Español por Manuel Farías y Sofía Díaz Pineda)