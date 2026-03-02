Wall Street cierra con ligeras variaciones y volatilidad tras ataques aéreos contra Irán

Por Sabrina Valle y Pranav Kashyap

2 mar (Reuters) - Los principales índices de Wall Street cerraron prácticamente sin cambios el lunes, en una sesión volátil en la que las acciones cayeron a primera hora tras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán del fin de semana, pero hubo repuntes a lo largo del día, ya que los inversores compraron en las caídas.

* Los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel el fin de semana causaron la muerte del líder supremo de Irán y provocaron una onda expansiva en los mercados globales. Los precios del petróleo se dispararon y la mayoría de los índices bursátiles extranjeros cerraron a la baja.

* Sin embargo, los inversores estadounidenses compraron en las caídas tras la liquidación inicial, lo que demuestra su expectativa de que las perturbaciones derivadas del conflicto serán limitadas.

* "Los agentes del mercado piensan que todo esto es solo temporal y que los problemas en el sector petrolero desaparecerán", dijo Bill Smead, fundador y presidente de Smead Capital Management.

* Según datos preliminares, el S&P 500 ganó 0,54 puntos, o un 0,01%, para cerrar en 6.879,42 puntos; mientras que el Nasdaq Composite subió 72,40 puntos, o un 0,32% hasta situarse en 22.740,61. El Índice Industrial Dow Jones cayó 86,89 puntos, o un 0,18%, hasta los 48.891,03.

* El conflicto impulsó inicialmente las acciones de defensa y los precios de la energía, y ejerció presión sobre los sectores sensibles a las viajes y las tasas de interés. Más tarde, los inversores se lanzaron a la tecnología y sopesaron cuánto tiempo podría durar el conflicto en Oriente Medio y qué significaría para la inflación y la política de la Reserva Federal.

* Smead dijo que los inversores estaban volviendo a valores familiares y de alto rendimiento, como Nvidia, las siete magníficas tecnológicas y los sectores de defensa. "Cuando la gente se asusta, vuelve a lo que le resulta cómodo", destacó.

* En Europa y Asia, los mercados bursátiles se hundieron bajo el peso del aumento de los precios del petróleo y la incertidumbre provocada por la guerra. Los mercados bursátiles francés y alemán cayeron más de un 1%. El Nikkei 225 de Japón se deslizó un 1,73 por ciento, tras haber caído hasta un 2% en la apertura.

* Las empresas energéticas, cuyos beneficios aumentan junto con los precios del petróleo, obtuvieron mejores resultados, mientras que las acciones de las empresas de viajes y las aerolíneas se hundieron debido a las cancelaciones de vuelos, el aumento de los costos del combustible para aviones y el cierre generalizado del espacio aéreo en Oriente Medio.

* Varias instalaciones de petróleo y gas en Oriente Medio detuvieron su producción. Los precios del crudo estadounidense cerraron con un avance del 6%, a US$71,23 el barril, tras haber subido el doble durante la sesión.

(Reporte de Sabrina Valle en Nueva York, Pranav Kashyap, Johann M Cherian, Shashwat Chauhan y Ragini Mathur en Bangalore; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Daniela Desantis)