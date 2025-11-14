Wall Street cierra con resultados mixtos; operadores esperan informe de Nvidia

(Actualiza con valores al cierre)

Por Twesha Dikshit y Purvi Agarwal

14 nov (Reuters) - Los principales índices de Wall Street cerraron mixtos el viernes, ya que los inversores esperaban los resultados trimestrales de Nvidia de la próxima semana y temían que la Reserva Federal pudiera aplazar la bajada de las tasas de interés en diciembre.

* El mercado se recuperó parcialmente tras una venta masiva al inicio de la sesión que arrastró a los tres principales índices de Wall Street a una caída de más del 1%.

* En los últimos días, los inversores se han mostrado preocupados por el ritmo de los recortes de tasas y las elevadas valoraciones de las acciones de las grandes empresas de inteligencia artificial, que han impulsado gran parte de las ganancias del mercado bursátil estadounidense en los últimos años.

* Nvidia, Palantir, Microsoft y Tesla registraron ganancias.

* Las expectativas de que la Fed recorte las tasas en su reunión de política monetaria de diciembre se han desvanecido en los últimos días ante los signos de inflación persistente, causada en parte por los aranceles globales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

* La probabilidad de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en diciembre ha caído por debajo del 50% desde el 67% de la semana pasada, según la herramienta FedWatch de CME Group.

* El presidente de la Reserva Federal de Kansas City, Jeffrey Schmid, dijo el viernes que sus preocupaciones sobre una inflación "demasiado elevada" van mucho más allá de los efectos limitados de los aranceles, lo que indica que podría volver a mostrar su desacuerdo en la reunión de diciembre de la Reserva Federal si los responsables políticos optan por recortar los costos de los préstamos a corto plazo.

* El fabricante de chips de inteligencia artificial Nvidia será el centro de atención de Wall Street cuando publique sus resultados trimestrales el miércoles, con los inversores ansiosos por obtener nuevas pruebas de que la carrera por dominar la tecnología emergente no está perdiendo fuerza.

* Según datos preliminares, el S&P 500 perdió 2,70 puntos, o un 0,05%, y cerró en 6.734,42 unidades, mientras que el Nasdaq Composite ganó 29,17 puntos, o un 0,13%, a 22.899,53. El Índice Industrial Dow Jones cayó 308,29 puntos, o un 0,65%, a 47.148,93.

* Warner Bros Discovery subió después de que la empresa de entretenimiento anunciara que había modificado el contrato de trabajo del director ejecutivo David Zaslav en el marco de una revisión estratégica de su negocio.

* Las acciones de Cidara Therapeutics se duplicaron después de que Merck anunciara que adquirirá la empresa en una operación de casi US$9.200 millones. (Reporte de Twesha Dikshit y Purvi Agarwal en Bengaluru; Editado en español por Javier Leira y Daniela Desantis)