Wall Street cierra con un fuerte retroceso por la caída de las tecnológicas

(Actualiza al cierre. Cambia redacción y firma de autora, agrega procedencia)

Por Caroline Valetkevitch

NUEVA YORK, 20 nov (Reuters) -

Las acciones de Wall Street cayeron el jueves en un brusco cambio de tendencia tras una subida inicial, ya que las ganancias del sector tecnológico por los resultados de Nvidia se desvanecieron y los datos de empleo de Estados Unidos enturbiaron las perspectivas del mercado laboral.

* Las acciones de Nvidia

cayeron después de haber subido hasta un 5% a primera hora del día. La mayoría de las empresas relacionadas con los chips también bajaron, con un índice de semiconductores

también en pérdidas.

* Tanto el Nasdaq como el Dow Jones oscilaron más de 1.000 puntos desde sus máximos del día hasta sus mínimos, y el Nasdaq terminó con una caída de más del 2% tras haber subido un 2,6% en su máximo intradía. El indicador del miedo de Wall Street, el índice de volatilidad Cboe, se disparó.

* Los inversores se han inquietado por las altas valoraciones de las tecnológicas debido al fuerte gasto en inteligencia artificial, y el Nasdaq se encuentra ahora muy lejos de su máximo de octubre.

* Además, datos mostraron que la tasa de desempleo de Estados Unidos aumentó en septiembre a pesar de que los empresarios crearon más puestos de trabajo de lo que esperaban los economistas. Los operadores ven cada vez más probabilidades de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en diciembre.

* "Esperaba que el mercado subiera hoy por la solidez de los resultados de Nvidia tras el reciente escepticismo sobre la inversión en inteligencia artificial. Obviamente, los resultados de Nvidia disiparon muchos de esos temores", dijo Jed Ellerbroek, gestor de carteras de Argent Capital Management.

* Aunque es difícil señalar una causa para el retroceso del mercado, dijo que "hemos estado en una especie de negociación defensiva en las últimas dos semanas, por lo que podría ser una continuación".

* El sector de bienes de consumo básico fue el único ganador del S&P 500, mientras que el tecnológico fue el que más bajó.

* Según datos preliminares, el S&P 500 perdió 103,07 puntos, o un 1,52%, a 6.539,09 unidades, mientras que el Nasdaq Composite perdió 479,64 puntos, o un 2,16%, a 22.084,59. El Promedio industrial Dow Jones cayó 381,52 puntos, o un 0,83%, a 45.757,25 unidades.

* Nvidia, la empresa más valiosa del mundo, pronosticó ventas que superaron las estimaciones de los analistas para el cuarto trimestre y superó las expectativas de ingresos del tercer trimestre.

* Además, el presidente ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, restó importancia a las preocupaciones sobre la IA en una llamada con analistas, diciendo: "Vemos algo muy diferente". (Reporte de Shashwat Chauhan y Twesha Dikshit en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)