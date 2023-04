Wall street cierra dispar a la espera de datos de inflación y ganancias de bancos

(Actualiza con datos al cierre, cambia redacción y autor, añade procedencia)

Por Stephen Culp

10 abr (Reuters) - Los índices bursátiles estadounidenses se recuperaron de fuertes pérdidas para cerrar mixtas el lunes, ya que los inversores digerían el informe de empleo del viernes y se prepararon para una semana llena de acontecimientos con datos de inflación y ganancias bancarias.

* Las acciones de megacapitalización presionaron al Nasdaq de alta tecnología, mientras que las industriales ayudaron a impulsar al Promedio Industrial Dow Jones.

* El índice de referencia S&P 500 terminó la sesión nominalmente al alza.

* Segmentos económicamente sensibles como el de transportes , semiconductores, valores de pequeña capitalización y los industriales tuvieron un desempeño superior, lo que sugiere que la economía es lo suficientemente sólida como para soportar nuevos aumentos de tasas por parte de la Reserva Federal.

* "Es un día sin ir a ninguna parte", dijo Sam Stovall, estratega jefe de inversiones de CFRA Research en Nueva York. "Los inversores todavía se están convenciendo de que la Fed subirá las tasas de interés en 25 puntos básicos en mayo, lo que podría aumentar la probabilidad de una recesión inminente. Y la agitación de los inversores aumenta antes de los informes del IPC y el PPI (de esta semana)".

* Según datos preliminares, el índice S&P 500 ganó 3,64 puntos, o un 0,09%, a 4.108,66 unidades; el Nasdaq perdió 6,10 puntos, o un 0,05%, para situarse en 12.081,86 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones subió 98,43 puntos, un 0,31%, hasta 33.583,72 unidades.

* Los empresarios estadounidenses siguieron contratando mucho en marzo, según datos publicados el viernes, lo que redujo la tasa de desempleo al 3,5% y aumentó las probabilidades de que la Fed suba las tasas una vez más el mes que viene.

* Esta semana, la atención se centrará en los datos de los precios al consumidor y al productor de Estados Unidos, las minutas de la reunión de marzo de la Fed y los resultados trimestrales de los grandes bancos estadounidenses, como JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc y Wells Fargo & Co.

(Reporte de Stephen Culp, Reporte adicional de Sruthi Shankar y Ankika Biswas en Bengaluru; editado en español por Javier López de Lérida y Aida Peláez-Fernández)

