Wall Street cierra el mes en baja por preocupaciones IA, aranceles e incertidumbre geopolítica

Por Shashwat Chauhan y Ragini Mathur

27 feb (Reuters) - Las acciones financieras y tecnológicas se vieron muy afectadas el viernes por una serie de preocupaciones persistentes de los inversores, lo que llevó a Wall Street a registrar su mayor caída porcentual mensual en un año

Los tres principales índices cerraron con bajas y registraron fuertes descensos semanales, con el Dow Jones registrando su mayor caída semanal desde noviembre. La liquidación se vio impulsada por la incertidumbre sobre los costos y las perturbaciones relacionadas con la IA, la incertidumbre arancelaria y las tensiones geopolíticas latentes

"Febrero ha sido un mes difícil, pero las empresas estadounidenses prevén un aumento de más del 14% en sus beneficios en el cuarto trimestre", dijo Ryan Detrick, estratega jefe de mercado de Carson Group en Omaha, Nebraska. "La realidad es que los beneficios impulsan las ganancias bursátiles a largo plazo y esta ha sido una temporada de resultados impresionante"

Las acciones financieras cayeron tras los temores de contagio en el sector, después de que se informara que Barclays, Jefferies, Wells Fargo y otros bancos se enfrentan a posibles pérdidas relacionadas con la quiebra del proveedor hipotecario británico Market Financial Solutions Ltd

Las acciones tecnológicas siguieron arrastrando a los índices, ya que los persistentes temores relacionados con la IA lastraron a los chips y al software durante la jornada

Los sectores defensivos, como los productos básicos de consumo, la salud y los servicios públicos, fueron los que mejor se comportaron en la sesión

Según los datos preliminares de cierre, el S&P 500 perdió 30,49 puntos, o un 0,44%, a 6.878,91 puntos; mientras que el Nasdaq Composite perdió 204,74 puntos, o un 0,92%, a 22.673,65 unidades. El Dow Jones cayó 521,69 puntos, o un 1,05%, a 48.977,51 puntos

En la semana, el S&P 500 cayó un 0,4%, el Dow cedió un 1,3% y el Nasdaq perdió un 1%. En el mes, en tanto, el S&P 500 bajó un 0,9%, el Dow subió un 0,2% y el Nasdaq se hundió un 3,4%

Nvidia amplió las bajas tras desplomarse más de un 5% en la sesión anterior, a pesar de sus sólidos resultados, lo que indica que la confianza en todo lo relacionado con la IA sigue siendo inestable

Netflix subió gracias al optimismo de los inversores ante su decisión de abandonar la pugna por Warner Bros Discovery, que cayó tras conocerse la noticia. (Reporte de Shashwat Chauhan y Ragini Mathur en Bangalore; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)