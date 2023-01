Wall street cierra en alza, acciones de bancos suben en el inicio de la temporada de resultados

(Actualiza con valores al cierre; cambia redacción)

Por Amruta Khandekar y Ankika Biswas

13 ene (Reuters) -

Las acciones estadounidenses terminaron ligeramente al alza el viernes y registraron una segunda semana consecutiva de ganancias, con JPMorgan Chase y otros bancos subiendo luego de sus resultados del cuarto trimestre, que dieron inicio a la temporada de ganancias.

* Pero la preocupaci√≥n por los resultados y la orientaci√≥n de las empresas en las pr√≥ximas semanas mantuvo a los inversores cautelosos. Se espera que las ganancias interanuales de las empresas S&P 500 hayan disminuido un 2,2% durante el trimestre, seg√ļn datos de Refinitiv.

* "Esto ha vuelto a poner el foco en las ganancias", dijo Peter Tuz, presidente de Chase Investment Counsel en Charlottesville, Virginia.

* "Aunque los resultados fueron b√°sicamente buenos, la gente est√° dando un paso atr√°s, y ver√°s una actitud de esperar y ver qu√© ocurre con las acciones" a medida que los inversores escuchen m√°s de los ejecutivos de las compa√Ī√≠as, agreg√≥.

* JPMorgan Chase & Co informó provisiones por 1.400 millones de dólares en anticipación de una recesión leve, incluso después de superar las estimaciones de utilidades trimestrales.

* El máximo ejecutivo del banco, Jamie Dimon, enumeró una serie de incertidumbres que enfrenta la economía, incluidas las tensiones geopolíticas y la persistente alta inflación.

* Bank of America reportó ganancias mejores a las esperadas. El CEO Brian Moynihan también reconoció un "entorno económico cada vez más lento".

* Wells Fargo & Co y Citigroup Inc no cumplieron con las estimaciones de ganancias trimestrales.

* Mientras, Tesla Inc cayó después de reducir los precios de sus vehículos eléctricos en Estados Unidos y Europa hasta en un 20% después de no cumplir con las estimaciones de entregas para 2022.

* La encuesta de la Universidad de Michigan del viernes mostr√≥ una mejora en la confianza del consumidor de Estados Unidos, con una perspectiva de inflaci√≥n de un a√Īo cayendo en enero al nivel m√°s bajo desde la primavera de 2021.

* De acuerdo a los datos preliminares de cierre, el Promedio Industrial Dow Jones subi√≥ 109,61 puntos, o un 0,32%, a 34.299,58 unidades; mientras que el S&P 500 gan√≥ 15,54 puntos, o un 0,39%, a 3.998,71 unidades. El Nasdaq Composite sum√≥ 77,99 puntos, o un 0,71%, a 11.079,09 unidades. (Reporte de Shubham Batra, Ankika Biswas y Amruta Khandekar en Bengaluru; Editado en Espa√Īol por Manuel Far√≠as)

Reuters