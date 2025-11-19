Wall Street cierra en alza antes de los resultados de Nvidia

(Actualiza al cierre del mercado; cambia redacción)

Por Shashwat Chauhan y Twesha Dikshit

19 nov (Reuters) - Wall Street cerró una sesión agitada al alza el miércoles, recuperándose de las pérdidas recientes gracias al avance de los valores tecnológicos antes de los resultados trimestrales de Nvidia.

* Los resultados de Nvidia, que se publicarán el miércoles tras el cierre de los mercados, se consideran una prueba de fuego para el repunte impulsado por la IA que ha llevado a los mercados a máximos históricos este año. Los papeles de la empresa subieron en la rueda regular.

* Los índices recortaron brevemente las ganancias después de que las minutas de la última reunión de la Reserva Federal mostraron que los responsables de política monetaria advirtieron de que unos costos de endeudamiento más bajos podrían socavar la lucha contra la inflación.

* La Fed recortó las tasas un cuarto de punto porcentual en sus reuniones de septiembre y octubre.

* La preocupación por el enfriamiento del mercado laboral persistió antes de la publicación el jueves del informe de empleo de septiembre en Estados Unidos, tras el cierre récord del Gobierno federal.

* La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos dijo que no publicará el informe de empleo de octubre, sino que combinará creación de empleo de ese mes con el informe de noviembre.

* De acuerdo a los datos preliminares de cierre, el Promedio Industrial Dow Jones subió 47,03 puntos, o un 0,10%, a 46.138,77 puntos; mientras que el S&P 500 ganó 24,87 puntos, o un 0,38%, a 6.642,19 unidades. En tanto, el Nasdaq Composite ganó 131,38 puntos, o un 0,59%, a 22.564,23 puntos.

* Los datos de opciones de la firma de análisis Option Research & Technology Services (ORATS) mostraron un movimiento implícito de alrededor del 7% para las acciones de Nvidia en cualquier dirección tras sus resultados.

(Reporte de Shashwat Chauhan y Twesha Dikshit en Bengaluru; edición en español de Javier Leira)