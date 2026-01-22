Wall Street cierra en alza en medio de alivio sobre aranceles y datos optimistas en EEUU

Por Sruthi Shankar y Pranav Kashyap

22 ene (Reuters) - Los principales índices de Wall Street subieron el jueves, para sumar su segundo día seguido de avances, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suavizó su amenaza arancelaria hacia Europa, mientras que una nueva serie de datos económicos reforzó la resistencia de la economía.

* De acuerdo a los datos preliminares de cierre, el S&P 500 ganó 36,51 puntos, o un 0,53%, a 6.913,40 puntos; mientras que el Nasdaq Composite subió 205,31 puntos, o un 0,91%, a 23.430,13 unidades. El Dow Jones subió 298,01 puntos, o un 0,61%, a 49.375,24 puntos.

* La temporada de resultados se acelera y podría poner a prueba la confianza del mercado a medida que las empresas detallen cómo la demanda de los consumidores, las presiones de costos y un contexto macroeconómico inestable han influido en sus resultados de fin de año.

* Muchos de los llamados Siete Magníficos presentarán sus resultados la próxima semana. Dada su ponderación en los índices, sus resultados influyen enormemente en la dirección general del mercado.

* Meta y Tesla subieron el jueves.

* El gasto de los consumidores estadounidenses aumentó con solidez en noviembre y octubre, lo que probablemente mantenga a la economía en la senda de un tercer trimestre consecutivo de fuerte crecimiento, según mostró el índice de gastos de consumo personal.

* Las solicitudes iniciales de subsidios estatales de desempleo aumentaron menos de lo esperado la semana pasada, lo que sugiere que el mercado laboral mantuvo un ritmo constante de crecimiento del empleo en enero. Mientras tanto, la economía estadounidense creció un 4,4% -algo por encima de lo esperado- en el tercer trimestre de 2025, según una estimación final.

