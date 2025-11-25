Wall Street cierra en alza en medio de apuestas de nuevo recorte de tasas de la Fed en diciembre

(Actualiza tras el cierre)

Por Johann M Cherian

25 nov (Reuters) - Wall Street prolongó su repunte el martes, ya que una serie de datos económicos parecieron respaldar la posibilidad de que la Reserva Federal aplique en diciembre su tercera baja de tasas del año, mientras que la debilidad del sector tecnológico limitó las ganancias del Nasdaq.

Un informe del Departamento de Comercio mostró que las ventas minoristas aumentaron un 0,2% en septiembre, por debajo del 0,4% esperado por los economistas encuestados por Reuters. Otro reporte mostró que los precios al productor repuntaron en septiembre debido al aumento del costo de los productos energéticos y a que los productores repercutieron algunos aranceles.

Las apuestas de los operadores a un recorte de las tasas de 25 puntos básicos por parte de la Fed el mes que viene apenas variaron tras los datos y operaban al 84,7%, frente al 40% de la semana pasada, según la herramienta FedWatch de CME Group.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que el martes iba a terminar con una segunda serie de entrevistas a candidatos para encabezar a la Reserva Federal, y que es muy probable que el presidente Donald Trump anuncie al elegido antes de Navidad.

De acuerdo a los datos preliminares de cierre, el S&P 500 ganó 60,98 puntos, o un 0,91%, a 6.766,10 puntos, mientras que el Nasdaq Composite ganó 154,19 puntos, o un 0,67%, a 23.026,19 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones subió 665,94 puntos, o un 1,43%, a 47.114,21 puntos.

La cadena de grandes almacenes Kohl's y la minorista de ropa Abercrombie & Fitch se dispararon después de que revisaran al alza sus previsiones de beneficios anuales.

Las acciones de Alphabet subieron después de que The Information informara que Meta Platforms está en conversaciones para utilizar los chips de inteligencia artificial de Google en sus centros de datos a partir de 2027 y alquilar chips de Google Cloud para el próximo año.

Las acciones de Alibaba que cotizan en Estados Unidos cayeron a pesar de que los ingresos trimestrales de la empresa china de comercio electrónico superaron las previsiones.

Los papeles de las plataformas de intercambio de criptomonedas Coinbase y Strategy Inc bajaron ante la continua debilidad del bitcoin BTC=. (Reporte de Johann M Cherian y Sruthi Shankar en Bengaluru; editado en español por Javier Leira)