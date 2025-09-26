Wall Street cierra en alza, inversores analizan datos de inflación EEUU

Por Caroline Valetkevitch

NUEVA YORK, 26 sep (Reuters) - Los principales índices de Wall Street subieron el viernes, tras unos datos de inflación que cumplieron con las expectativas, pero registraron pérdidas en la semana.

* Los datos aliviaron la preocupación de que las persistentes presiones sobre los precios puedan retrasar los recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal.

* El gasto de los consumidores estadounidenses aumentó algo más de lo esperado en agosto, según los datos, lo que mantiene a la economía en terreno sólido a medida que avanza el tercer trimestre, mientras que la inflación sigue acelerándose a un ritmo moderado.

* Los datos ofrecen claridad tras una tensa semana en la que los inversores sopesaron las señales contradictorias de las autoridades monetarias de la Fed. El S&P 500 y el Nasdaq rompieron una racha de tres semanas de alzas.

* Algunos analistas, sin embargo, advirtieron de que las cifras de inflación no captan el panorama completo y que el impacto de los nuevos aranceles aún tiene que filtrarse.

* "Aún está por llegar una repercusión de la inflación mucho mayor. Las empresas acumularon existencias de forma agresiva durante la primera mitad del año, lo que les ha permitido retrasar las subidas de precios, pero este proceso se está produciendo ahora", dijo Nathan Sheets, de Citigroup.

* Según los datos preliminares de cierre, el S&P 500 ganó 38,82 puntos, o un 0,59%, a 6643,68 puntos; mientras que el Nasdaq Composite ganó 97,74 puntos, o un 0,44%, a 22.482,44 unidades. El promedio industrial Dow Jones subió 303,56 puntos, o un 0,66%, a 46.250,88 puntos.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló el jueves nuevos aranceles a las importaciones, lo que podría reavivar los temores a una nueva guerra comercial y complicar las perspectivas inflacionarias.

El laboratorio Eli Lilly y el fabricante de camiones Paccar subieron, encabezando las alzas en el S&P 500. (Reporte adicional de Purvi Agarwal en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)