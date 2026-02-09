Wall Street cierra en alza, inversores esperan datos económicos clave esta semana

Por Twesha Dikshit y Nikhil Sharma

9 feb (Reuters) - El S&P 500 y el Nasdaq subieron el lunes, ya que las acciones tecnológicas se recuperaron tras la liquidación provocada por la inteligencia artificial la semana pasada, mientras los inversores esperan datos económicos clave que arrojen luz sobre la trayectoria de los tipos de interés de la Reserva Federal.

* El sector tecnológico del S&P 500 prolongó las ganancias del viernes tras la fuerte caída de la semana pasada.

* El índice S&P 500 de servicios de Software también recuperó algunas pérdidas con su segundo día consecutivo de ganancias, tras siete jornadas de pérdidas alimentadas por el temor a que la IA pudiera intensificar la competencia.

* Una de las grandes ganadoras en el sector del software fue Oracle, después de que D.A. Davidson elevara su recomendación de "neutral" a "comprar".

* Según los datos preliminares de cierre, el S&P 500 ganó 30,39 puntos, o un 0,47%, a 6.964,65 puntos, mientras que el Nasdaq Composite ganó 202,99 puntos, o un 0,88%, a 23.234,20 unidades. El Dow Jones subió 17,12 puntos, o un 0,03%, a 50.132,79 unidades.

* El Dow se quedó rezagado respecto a los otros índices aunque alcanzó un máximo histórico intradía, tras superar los 50.000 puntos por primera vez el viernes.

* La próxima gran prueba para las acciones de IA serán los resultados del gigante de los chips Nvidia este mes, ya que los inversores exigen cada vez más ganancias cuantificables de los gastos de capital. Nvidia avanzaba un 3%.

* La atención también se centrará en el informe de nóminas no agrícolas de enero, que se publicará el miércoles, tras el retraso provocado por el cierre parcial del Gobierno, y en el índice de precios al consumidor de enero, que se publicará el viernes y que será seguido muy de cerca. (Reportaje de Twesha Dikshit; Editado en español por Javier Leira)