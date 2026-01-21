Wall Street cierra en alza tras anuncio de Trump de acuerdo macro sobre Groenlandia

Por Sruthi Shankar y Pranav Kashyap

21 ene (Reuters) - Los tres índices de Wall Street cerraron al alza el miércoles, impulsados por el anuncio de Donald Trump de que se había alcanzado un marco para un acuerdo sobre Groenlandia, lo que aleja la posibilidad de nuevos aranceles estadounidenses a sus aliados europeos.

* "Hemos establecido el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica", escribió Trump en su plataforma Truth Social. "En base a este entendimiento, no impondré los aranceles que estaban programados para entrar en vigor el 1 de febrero".

* Wall había cotizado en terreno positivo, pero se disparó tras el anuncio debido a que la posibilidad de una nueva guerra arancelaria por el futuro de Groenlandia parece alejarse.

* "No creo que quién sea el propietario de Groenlandia tenga ningún impacto inmediato en nada, en términos económicos", dijo Jason Pride, jefe de estrategia de inversión e investigación de Glenmede. "El impacto económico es si todos empezamos a imponernos aranceles unos a otros".

* Según los datos preliminares de cierre, el Promedio Industrial Dow Jones subió 588,64 puntos, o un 1,21%, a 49.077,23 unidades, y el S&P 500 ganó 78,76 puntos, o un 1,16%, a 6.875,63 puntos. El Nasdaq Composite ganó 270,50 puntos, o un 1,18%, hasta 23.224,83 puntos.

* United Airlines subió después de que la aerolínea publicara unas perspectivas optimistas para el trimestre en curso y el año completo.

* Otras aerolíneas se beneficiaron del sentimiento positivo: Delta Air Lines, American Airlines y Southwest también cerraron en alza. (Reporte adicional de Johann Cherian; editado en español por Carlos Serrano)