Wall Street cierra en alza tras decisión de tasas de la Fed

Por Sinéad Carew y Johann M Cherian

10 dic (Reuters) - Wall Street cerró en alza el miércoles, después de que la Reserva Federal recortó las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual y señaló que es probable que por ahora ponga en pausa nuevas rebajas ya que sus estimaciones apuntan a una economía sólida.

El banco central dijo que antes de su próximo cambio de política monetaria buscaría señales más claras sobre la dirección del mercado laboral y la inflación, que "sigue siendo algo elevada".

Pero las proyecciones de la Fed mostraron una mediana de expectativas de otro recorte de un cuarto de punto en 2026, en línea con la reunión de septiembre.

Los responsables de política monetaria elevaron las expectativas para el crecimiento del PIB en 2026 al 2,3% desde el 1,8% de septiembre y mantuvieron una estimación para el desempleo a finales del próximo año en el 4,4%.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que la política está bien posicionada para responder a lo que le espera a la economía, pero se negó a dar orientaciones sobre si habrá otro recorte de tasas en un futuro próximo.

* Según los datos preliminares de cierre, el S&P 500 ganó 46,30 puntos, o un 0,67%, a 6.886,26 puntos; mientras que el Nasdaq Composite ganó 72,41 puntos, o un 0,33%, a 23.654,40 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones subió 501,03 puntos, o un 1,05%, a 48.061,32 puntos.

* "El comunicado hizo hincapié en la debilidad del mercado laboral como principal razón para el recorte de 25 puntos básicos", dijo Michael Rosen, director de inversiones de Angeles Investments.

* "Este detalle es el que ha captado el mercado, sugiriendo que la Reserva Federal podría seguir relajando su política, a pesar de que las expectativas de relajación en 2026 no han cambiado con 25 puntos básicos ya descontados", agregó.

