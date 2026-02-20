Wall Street cierra en alza tras dictamen de la Corte Suprema de EE. UU. contra los aranceles de Trump

Por Noel Randewich y Shashwat Chauhan

20 feb (Reuters) - Las acciones estadounidenses subieron el viernes, después de que el Corte Suprema anulara los aranceles generales del presidente Donald Trump, lo que supuso un alivio para los inversores tras datos económicos más débiles de lo esperado.

El máximo tribunal estadounidense falló en contra de los aranceles globales de Trump, promulgados en virtud de una ley federal destinada a situaciones de emergencia nacional.

Sus gravámenes del 2 de abril, el "Día de la Liberación", incluían un arancel básico del 10% sobre todas las importaciones a Estados Unidos y gravámenes adicionales específicos del 15% al 50% sobre la mayoría de los países, muchos de los cuales se renegociaron y posteriormente se redujeron.

Trump calificó el fallo de "vergonzoso" y dijo que impondría un arancel global del 10% durante 150 días en virtud del artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974 para sustituir los aranceles de emergencia anulados.

Los inversores se sintieron aliviados al ver que los nuevos aranceles no son más elevados, según Mike Dickson, director de investigación y estrategias cuantitativas de Horizon Investments en Charlotte, Carolina del Norte. "Hoy se ha eliminado parte de la incertidumbre y pasamos a la siguiente fase", afirmó.

Algunas de las empresas más valiosas subieron, entre ellas Alphabet, matriz de Google, Amazon y Apple.

Las acciones del fabricante de juguetes estadounidense Mattel, el minorista de muebles online Wayfair, el propietario de Pottery Barn, Williams-Sonoma, y el minorista de muebles de lujo RH, algunas de las empresas afectadas por los aranceles, también subieron.

Según los datos preliminares, el S&P 500 ganó 48,41 puntos, o un 0,71%, a 6.910,30 puntos; mientras que el Nasdaq Composite ganó 207,14 puntos, o un 0,91%, a 22.889,87 unidades. El Dow Jones subió 233,01 puntos, o un 0,47%, a 49.628,56 unidades.

Wall Street había sentido la presión previamente, después de que datos mostraron que el crecimiento económico de Estados Unidos se desaceleró más de lo esperado en el cuarto trimestre, mientras que otra lectura indicó que la inflación repuntó en diciembre.

Los operadores se mantenían en gran medida con sus apuestas de que la Reserva Federal aplicará su próximo recorte de tasas de interés en junio.

(Reporte de Sruthi Shankar y Shashwat Chauhan en Bangalore; Editado en español por Manuel Farías y Javier Leira)