Wall Street cierra en baja mientras inversores esperan decisión Fed

(Actualiza tras el cierre)

Por Sinéad Carew y Johann M Cherian

8 dic (Reuters) - Los principales índices de Wall Street cerraron a la baja el lunes, con la mayoría de los sectores del S&P 500 en números rojos, al tiempo que los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron mientras los inversores esperaban con nerviosismo la actualización de la política monetaria de la Reserva Federal, prevista para el miércoles.

* Las esperanzas de un recorte de tasas este mes se consolidaron tras los datos de la semana pasada, que mostraron un aumento moderado del gasto del consumidor hacia el final del tercer trimestre. Sin embargo, los inversores siguen esperando pistas sobre las futuras medidas monetarias de la que se prevé sea la Fed más dividida en años.

* "Será difícil para el mercado encontrar una dirección que quiera seguir hasta después de la reunión de la Fed", dijo Carol Schleif, estratega jefe de mercado de BMO Private Wealth. "Acabamos de salir de una temporada de resultados muy sólida y no tendremos resultados hasta dentro de cuatro semanas. Lo único que el mercado realmente puede destacar es la Fed".

* Los operadores estiman una probabilidad de alrededor del 89% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos el miércoles, según la herramienta FedWatch de CME.

* Mientras, el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense también ejerció cierta presión sobre las acciones. El retorno a 10 años subió poco después de que un potente terremoto azotara la costa de Japón.

* Según datos preliminares, el S&P 500 perdió 22,56 puntos, o un 0,33%, a 6.847,84 unidades; el Nasdaq Composite bajó 29,33 puntos, o un 0,12%, a 23.549,62 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones cayó 208,31 puntos, o un 0,45%, a 47.740,99 unidades.

* En cuanto a acciones, la oferta hostil de Paramount Skydance por US$108.400 millones para comprar Warner Bros Discovery atrajo la atención de los inversores, ya que buscaba superar la oferta de Netflix. La oferta impulsó las acciones de Warner Bros Discovery, mientras que las de Paramount subieron con fuerza y las de Netflix se desplomaron.

* Netflix lastró el índice de servicios de comunicación del S&P 500, que se mantuvo a la baja durante la sesión. El sector tecnológico fue el más fuerte, con el impulso de Microsoft, Nvidia y Broadcom. (Reporte de Sinéad Carew en Nueva York, Johann M Cherian y Pranav Kashyap en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Manuel Farías)