Wall Street cierra en baja por resultados mixtos y tensión comercial entre EE.UU. y China

Por Stephen Culp

NUEVA YORK, 22 oct (Reuters) - Wall Street cayó el miércoles, ya que una ola de resultados dispares, incluyendo un decepcionante reporte de Netflix, frenó la confianza en el riesgo, mientras los inversores evaluaron informes que indican que el Gobierno de Donald Trump está considerando restringir las exportaciones a China que contienen software estadounidense.

* Los tres principales índices bursátiles estadounidenses extendieron sus pérdidas tras el informe, siendo la debilidad de las acciones tecnológicas y de servicios de comunicación la que más presionó al Nasdaq.

* Según datos preliminares, el S&P 500 perdió 35,89 puntos, o un 0,53%, a 6699,47 unidades; el Nasdaq Composite bajó 213,27 puntos, o un 0,93%, a 22.740,40 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones cayó 336,48 puntos, o un 0,72%, a 46.588,26 unidades.

* Las nuevas restricciones a las exportaciones, que incluirían una amplia gama de productos, desde computadoras portátiles hasta motores a reacción, son algunas de las medidas que se están considerando en represalia a la última ronda de restricciones a la exportación de tierras raras por parte de Pekín y marcan una nueva escalada de la tensión comercial entre las dos economías más grandes del mundo.

* La disputa comercial entre Washington y Pekín "ha estado en curso y probablemente continuará hasta la posible reunión de Trump y Xi", dijo Tom Hainlin, estratega de inversiones de U.S. Bank Wealth Management en Mineápolis. "A esto se suma que algunas empresas tecnológicas reportaron cifras decepcionantes".

* "Pero ha sido una temporada de resultados bastante buena, y las acciones no están tan lejos de sus máximos históricos", añadió Hainlin. "No recomendaríamos a los inversores que cambiaran sus ponderaciones basándose en un día como hoy".

* En ese sentido, Netflix cayó después de que la compañía de streaming no cumplió con las expectativas de ganancias trimestrales, lo que generó preocupación por una valoración exagerada.

* Texas Instruments publicó pronósticos de ingresos y ganancias inferiores a lo esperado, lo que también lastró las acciones del fabricante de chips.

* Tesla será la primera del grupo de las "Siete Magníficas" de acciones relacionadas al impulso de la inteligencia artificial en publicar sus resultados del tercer trimestre tras el cierre del mercado. En conjunto, el grupo representa más de un tercio de la capitalización bursátil total del S&P 500. (Reporte de Pranav Kashyap y Twesha Dikshit en Bengaluru. Editado en Español por Manuel Farías)