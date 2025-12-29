Wall Street cierra en baja; tecnológicas caen en la última semana del año

Por Purvi Agarwal y Shashwat Lospennato

NUEVA YORK, 29 dic (Reuters) - Los principales índices de Wall Street cayeron el lunes, iniciando la última semana del año con un flojo desempeño, ya que los valores tecnológicos de mayor peso cedieron parte del terreno ganado la semana pasada, que había llevado al S&P 500 a máximos históricos.

* El sector de tecnología de la información arrastró al S&P 500, ya que la mayoría de los valores tecnológicos y vinculados a la inteligencia artificial bajaron, como Nvidia y Palantir Technologies.

* Según los datos preliminares de cierre, el S&P 500 perdió 23,84 puntos, o un 0,34%, a 6.906,10 puntos; mientras que el Nasdaq Composite cedió 118,75 puntos, o un 0,5%, a 23.474,35 unidades. El Dow Jones cayó 242,43 puntos, o un 0,5%, a 48.468,54 puntos.

* Tesla cayó con fuerza tras alcanzar un máximo histórico la semana pasada, lastrando al sector de consumo discrecional.

* Las acciones retrocedieron después de que el S&P 500 se situara a un 1% de la marca de los 7.000 puntos. La semana pasada, el Dow alcanzó un máximo histórico al cierre.

* Algunos inversores esperaban un "rally de Santa Claus", un fenómeno estacional en el que el S&P 500 suele registrar ganancias en los últimos cinco días bursátiles del año y los dos primeros de enero.

* Los tres índices se encaminan hacia firmes ganancias mensuales, con el Dow y el S&P 500 en camino de su octavo mes consecutivo de alzas.

* El mercado alcista, que comenzó en octubre de 2022, se ha mantenido intacto a pesar de la preocupación por las altas valoraciones de las empresas tecnológicas y la volatilidad del mercado, gracias al continuo optimismo en torno a la inteligencia artificial, los recortes de las tasas de interés y la resistencia de la economía.

* Los tres índices principales se encaminan a su tercera subida anual consecutiva.

