Wall street cierra en baja ya que fortaleza de mercado laboral eeuu aviva temores por alza tasas

Por Lewis Krauskopf, Bansari Mayur Kamdar y Johann M Cherian

6 jul (Reuters) - Los principales índices de Wall Street cayeron el jueves en una amplia liquidación, luego de que datos que mostraron un sólido mercado laboral fuerte impulsó los rendimientos de los bonos y avivaron los temores de que la Reserva Federal aumente agresivamente las tasas de interés de Estados Unidos.

* Las n√≥minas privadas aumentaron m√°s de lo esperado en junio, seg√ļn el informe nacional de empleo ADP, lo que indica que el mercado laboral se mantiene fuerte a pesar de los crecientes riesgos de recesi√≥n derivados de la subida de las tasas de inter√©s.

* Un informe separado mostró que las ofertas de empleo en el país cayeron en mayo, pero se mantuvieron en niveles más altos.

* Un día antes del informe mensual de empleo, la evidencia de un mercado laboral sólido estimuló las expectativas de que la Fed mantendrá las tasas de interés más altas durante más tiempo para controlar la inflación que se mantiene por encima de su objetivo.

* "No vemos ning√ļn debilitamiento en el mercado laboral", dijo Brad McMillan, director de inversiones de Commonwealth Financial Network. "La Fed no tiene que preocuparse por el mercado laboral. Cuando miras su mandato, no tienen ninguna raz√≥n para no seguir subiendo (las tasas) y seguirlas subiendo por un tiempo".

* Seg√ļn datos preliminares, el S&P 500 perdi√≥ 35,41 puntos, o un 0,80%, a 4.411,41 unidades, mientras que el Nasdaq Composite baj√≥ 113,64 puntos, o un 0,82%, a 13.678,01 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones cay√≥ 370,90 puntos, o un 1,08%, a 33.917,74 unidades.

* Energía y consumo discrecional se encontraban entre los sectores S&P 500 con mayor caída.

* Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron tras los datos del mercado laboral. El retorno referencial a 10 a√Īos se dispar√≥ por sobre el 4%, mientras que la rentabilidad a dos a√Īos, que normalmente se mueve al ritmo de las expectativas de tasas de inter√©s, alcanz√≥ un m√°ximo de 16 a√Īos.

* Los futuros de tasas de inter√©s vieron una mayor probabilidad de otra subida de tasas por parte de la Fed en noviembre, seg√ļn FedWatch de CME.

* En el frente de empresas, las acciones de Exxon Mobil Corp bajaron despu√©s de que la petrolera se√Īalara que las ganancias operativas del segundo trimestre cayeron dr√°sticamente debido a los precios m√°s bajos del gas natural y los m√°rgenes de refinaci√≥n de petr√≥leo m√°s d√©biles.

(Reporte de Lewis Krauskopf en Nueva York, Bansari Mayur Kamdar y Johann M Cherian en Bengaluru, Editado en Espa√Īol por Javier L√≥pez de L√©rida y Manuel Far√≠as)

