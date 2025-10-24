Wall Street cierra en récord por enfriamiento de la inflación y sólidas ganancias corporativas

Por Pranav Kashyap y Twesha Dikshit

24 oct (Reuters) - Datos de inflación menores a lo esperado y resultados corporativos alentadores impulsaron a los tres principales índices bursátiles estadounidenses a máximos históricos de cierre el viernes, preparando el terreno para los informes de ganancias de la próxima semana y un esperado recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

* El S&P 500 y el Nasdaq registraron sus mayores ganancias porcentuales semanales desde agosto, mientras que el Dow Jones anotó su mayor salto de viernes a viernes desde junio.

* El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Departamento de Trabajo se mantuvo alto en septiembre, pero fue ligeramente inferior a lo esperado por los analistas, calmando los temores de un impacto desproporcionado de los aranceles en la inflación y prácticamente consolidando un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la reunión de la Fed la próxima semana.

* El informe del IPC proporcionó un conjunto inusual de datos oficiales estadounidenses, ya que las publicaciones se han paralizado durante el actual cierre gubernamental debido al impasse presupuestario en el Congreso.

* "Recibimos buenas noticias en materia de inflación, ya que los datos favorables del IPC abrieron la puerta a recortes de tasas de la Fed la próxima semana y probablemente en diciembre", dijo Ryan Detrick, estratega jefe de mercado de Carson Group en Omaha.

* La temporada de resultados del tercer trimestre ha entrado en plena actividad, con 143 empresas del S&P 500 ya presentando sus resultados, según datos de LSEG.

* Los analistas esperan ahora un crecimiento de las ganancias del S&P 500 del 10,4% interanual en el tercer trimestre. Esto representa una sólida mejora frente a las expectativas de aumento anual del 8,8% al 1 de octubre, según LSEG.

* La lista de resultados de la próxima semana incluye a Meta Platforms, Microsoft, Alphabet, Amazon.com y Apple, cinco de las denominadas "Siete Magníficas" acciones de megacapitalización.

* Según datos preliminares, el S&P 500 avanzó 53,77 puntos, o un 0,79%, a 6791,60 unidades; el Nasdaq Composite ganó 262,22 puntos, o un 1,14%, a 23.204,02 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones subió 472,33 puntos, o un 1,01%, a 47.206,94 unidades. (Reporte de Stephen Culp; Reporte adicional de Pranav Kashyap y Twesha Dikshit en Bengaluru. Edición en español de Javier López de Lérida y Manuel Farías)