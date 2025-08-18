Wall Street cierra estable antes de simposio de Jackson Hole y ganancias de minoristas

Por Johann M Cherian y Sanchayaita Roy

18 ago (Reuters) - Los principales índices de Wall Street cerraron estables el lunes, después de buscar dirección, mientras los inversores aguardaban una serie de informes de resultados de grandes minoristas en búsqueda de pistas del estado de salud de la economía y el simposio anual de la Reserva Federal en Jackson Hole.

* Walmart, Home Depot y Target, entre otras empresas, publicarán sus resultados esta semana y probablemente indiquen cómo la incertidumbre comercial y las expectativas de inflación han afectado a los consumidores estadounidenses.

* Los mercados también aguardan que la conferencia de la Fed en Jackson Hole, en Wyoming, del 21 al 23 de agosto, donde se espera que intervenga el presidente de la Fed, Jerome Powell, ofrezca mayor claridad sobre las perspectivas económicas y el marco de política monetaria del banco central.

* Datos del viernes mostraron que, si bien las ventas minoristas aumentaron en general según lo previsto, la confianza de los consumidores en general se ha visto afectada por el creciente temor a la inflación.

* El lunes, el Índice del Mercado Inmobiliario de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas/Wells Fargo registró su nivel más bajo desde diciembre de 2022.

* Los principales índices de Wall Street han subido en las dos últimas semanas, y el Dow Jones alcanzó el viernes un récord intradiario, ayudado por las expectativas de recortes de tasas de interés y una temporada de resultados mejor de lo esperado a pesar de un entorno comercial incierto.

* En el ámbito geopolítico, el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunieron para discutir el futuro de la guerra en Ucrania, días después de la cumbre de Trump con el mandatario ruso, Vladimir Putin, que no arrojó resultados concretos.

* Trump dijo que llamaría a Putin y que era posible que los tres líderes se reunieran.

* Según datos preliminares, el S&P 500 perdió 0,69 puntos, o un 0,01%, a 6449,24 unidades; el Nasdaq Composite ganó 6,80 puntos, o un 0,03%, a 21.629,77 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones cayó 34,61 puntos, o un 0,08%, a 44.911,51 unidades.

* Los inversores siguen esperando que la Fed baje 25 puntos básicos la tasa de interés el próximo mes, aunque han reducido sus expectativas de otra reducción este año, según datos recopilados por LSEG. (Reporte de Carolina Mandl en Nueva York, Johann M Cherian y Sanchayaita Roy en Bengaluru; Editado en Español por Manuel Farías)