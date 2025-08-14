Wall Street cierra estable en medio de expectativas sobre Fed; S&P 500 anota máximo de cierre

Por Saeed Azhar, Johann M Cherian y Sanchayaita Roy

NUEVA YORK, 14 ago (Reuters) - Los principales índices de Wall Street cerraron dispares el jueves, con el S&P 500 subiendo ligeramente a un máximo de cierre, mientras que el Dow Jones y el Nasdaq se mantuvieron estables, después de que un informe de precios al productor redujo las expectativas de fuertes recortes de tasas de interés.

* Un informe del Departamento de Trabajo mostró que los precios al productor registraron su mayor aumento en tres años en julio debido al incremento en los costos de bienes y servicios, lo que sugiere que un repunte generalizado de la inflación es inminente.

* Los operadores redujeron sus expectativas de recorte de tasas de la Reserva Federal para el resto del año a unos 56,7 puntos básicos, según los datos recopilados por LSEG, frente a los alrededor de 63 puntos básicos de antes del informe.

* Sin embargo, aún consideran plenamente descontado un recorte de un cuarto de punto porcentual en septiembre.

* "La implicación es que la Fed ofrecerá un recorte de 25 puntos básicos en septiembre (...) Es demasiado pronto para que la Fed quiera guiar al mercado hacia un ciclo de relajación largo", dijo Thierry Wizman, estratega global de divisas y tasas de interés de Macquarie Group.

* Otro informe publicado el jueves mostró que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de prestaciones por desempleo disminuyó la semana pasada.

* Según datos preliminares, el S&P 500 avanzó 1,69 puntos, o un 0,03%, a 6468,27 unidades; el Nasdaq Composite bajó 1,80 puntos, o un 0,01%, a 21.711,34 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones cayó 19,70 puntos, o un 0,04%, a 44.902,57 unidades.

* Los últimos datos que reflejaban la debilidad del mercado laboral y una subida moderada de los precios al consumidor habían reforzado las expectativas de que el banco central podría bajar los tipos de interés el mes que viene.

* Sin embargo, el informe del jueves avivó la preocupación de que los aranceles a las importaciones pudieran empezar a afectar a los precios en los próximos meses y frenar el repunte de las acciones que había ayudado al referencial S&P 500 y al Nasdaq, de gran peso tecnológico, a registrar máximos históricos en las dos últimas sesiones.

(Reporte de Johann M Cherian en Bengaluru; Editado en Español por Manuel Farías)