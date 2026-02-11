Wall Street cierra estable tras datos empleo EEUU que merman apuestas sobre baja tasas de la Fed

Por Twesha Dikshit y Purvi Agarwal

11 feb (Reuters) - Wall Street cerró estable el miércoles, tras unos datos de empleo mejores de lo esperado que redujeron las apuestas a recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

* Los tres principales índices comenzaron la sesión con fuerza, y el S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron su nivel más alto en más de una semana después de que datos mostraron una estabilidad en el mercado laboral, ya que el crecimiento del empleo en Estados Unidos se aceleró en enero y la tasa de desempleo cayó al 4,3%.

* La mayoría de las ganancias se esfumaron cuando los mercados redujeron sus apuestas a una baja de tasas de interés. El mercado todavía espera un primer recorte de 25 puntos básicos en junio, según la herramienta FedWatch de CME Group.

* Julia Hermann, estratega de mercados globales de New York Life Investments, dijo que los inversores asimilaron "bastante bien" los cambios en las apuestas sobre las bajas de tasas, ya que interpretaron el sólido informe de empleo como una buena noticia para la economía.

* "Se trata de una noticia constructiva, ya que la economía no necesita urgentemente recortes de tasas porque el mercado laboral ha mostrado nuevas señales de vida", destacó.

* El informe sobre la inflación que se publicará el viernes podría alterar aún más las expectativas sobre la trayectoria de las tasas de interés de la Fed.

* Según los datos preliminares de cierre, el S&P 500 perdió 0,93 puntos, o un 0,01%, a 6.940,88 puntos; mientras que el Nasdaq Composite perdió 41,51 puntos, o un 0,18%, a 23.060,97 unidades. El Dow Jones cayó 70,56 puntos, o un 0,14%, a 50.117,58 unidades.

(Reporte de Twesha Dikshit y Purvi Agarwal en Bangalore; edición en español de Javier López de Lérida y Javier Leira)