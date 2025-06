Wall Street cierra mixta tras declaración de la Fed sobre efectos de aranceles de Trump

NUEVA YORK (AP) — Los precios de las acciones cerraron de manera mixta el miércoles en la Bolsa de Valores de Nueva York después de que la Reserva Federal indicara que podría reducir las tasas de interés dos veces este año, aunque está lejos de ser seguro.

El S&P 500 terminó casi sin cambios y bajó 1,85 puntos, menos de 0,1%, después de alternar entre modestas ganancias y pérdidas varias veces. Cerró en 5980,87. El promedio industrial Dow Jones retrocedió 44,14 puntos, o 0,1%, para quedar en 42.171,66, mientras que el compuesto Nasdaq sumó 25,18 unidades, o 0,1%, y se ubicó en 19.546,27.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro también fluctuaron, pero finalmente se mantuvieron relativamente estables después de que la Fed publicara un conjunto de proyecciones que muestran que los miembros de la junta de gobierno del banco central prevén en general reducir la tasa de fondos federales dos veces para finales de 2025. Ese es el mismo número que proyectaban hace tres meses, y ayudó a calmar un poco las preocupaciones de que la inflación causada por los aranceles de Estados Unidos pudiera atar de manos a la Fed.

Las reducciones en las tasas harían que los créditos sean más baratos para los hogares y empresas en Estados Unidos, lo que a su vez podría fortalecer la economía en general. Pero también podrían avivar la inflación.

Hasta ahora, la inflación se ha mantenido relativamente moderada y está cerca del objetivo del 2% de la Fed. Pero los economistas han advertido que podría tomar meses sentir los efectos de los aranceles. Y la inflación ha estado sintiendo presión al alza recientemente por un aumento en los precios del petróleo debido a los enfrentamientos de Israel con Irán.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, enfatizó el miércoles que toda la incertidumbre en torno a los aranceles significa que la previsión media de dos recortes a las tasas de interés este año podría terminar estando lejos de la realidad. "Ahora mismo es sólo una previsión en un momento muy incierto", dijo.

Los funcionarios de la Fed están esperando ver cuán grandes serán finalmente los aranceles de Trump, qué afectarán y si provocarán un aumento único en la inflación o algo más peligroso. También hay una profunda incertidumbre sobre cuánto afectarán los aranceles al crecimiento de la economía.

"Debido a que la economía sigue siendo sólida, podemos tomarnos el tiempo para ver realmente qué va a suceder", indicó Powell.

"Tomaremos decisiones más inteligentes y mejores si simplemente esperamos un par de meses o el tiempo que sea necesario para tener una idea de cuál será realmente el impacto de la inflación y cuáles serán los efectos en el gasto y la contratación y todas esas cosas".

Sumándose a la incertidumbre del miércoles, continuaron las oscilaciones en los precios del petróleo.

Después de superar los US$74 por la mañana, el precio de un barril de petróleo de referencia en Estados Unidos cayó por debajo de US$72, para luego repuntar a US$75,14, un aumento de 0,4% respecto al día anterior. El crudo Brent, el estándar internacional, subió 0,3% a US$76,70 por barril. Los precios del petróleo han estado fluctuando durante días debido a los temores de que el conflicto entre Israel e Irán pueda interrumpir el flujo global de crudo. No sólo porque Irán es un importante productor de petróleo, sino porque además se encuentra en el estrecho de Ormuz, por donde pasa gran parte del crudo mundial. Trump afirmó el miércoles que Irán se ha acercado a él y que no es "demasiado tarde" para que Irán abandone su programa nuclear, aunque también se negó a decir si el ejército de Estados Unidos atacaría al país. "Puede que lo haga. Puede que no lo haga", declaró. "Quiero decir, nadie sabe lo que voy a hacer". En Wall Street, Nucor subió 3,3% después de que el fabricante de acero dijera que espera reportar un crecimiento en las ganancias para sus tres grupos operativos en el segundo trimestre. Dijo que se benefició de precios de venta más altos, entre otras cosas. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó de 4,39% a 4,38%. El rendimiento del bono a 2 años, que sigue más de cerca las expectativas de lo que hará la Fed con su tasa de interés a un día, se mantuvo en 3,94%. Los movimientos se dieron tras un conjunto mixto de informes sobre la economía de Estados Unidos publicados durante la jornada. Uno decía que menos trabajadores solicitaron prestaciones por desempleo la semana pasada, lo que podría ser una indicación de menos despidos. Pero un segundo informe señalaba que los constructores de viviendas comenzaron menos casas el mes pasado de lo que esperaban los economistas. Eso podría ser una señal de que las tasas hipotecarias más altas están enfriando la industria. En los mercados de valores en el extranjero, el Nikkei 225 de Tokio subió 0,9%, y el Hang Seng de Hong Kong cayó 1,1% para dos de los movimientos más grandes. ___ El periodista de The Associated Press Jiang Junzhe contribuyó a este despacho. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.