Wall Street cierra mixto: bancos suben por resultados positivos

Por Sukriti Gupta y Noel Randewich

14 oct (Reuters) -

Wall Street cerró el martes con tendencia mixta, mientras los inversores asimilaban los resultados trimestrales mayoritariamente positivos de los grandes bancos, los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y la guerra comercial en curso entre Estados Unidos y China.

* Una serie de importantes entidades crediticias anunciaron sólidos resultados gracias al buen rendimiento del segmento de banca de inversión, lo que contribuyó al repunte del índice bancario S&P 500.

* Wells Fargo se disparó para registrar su mejor jornada en seis meses, y Citigroup subió después de que ambas entidades superaran las estimaciones de beneficios para el tercer trimestre.

* JPMorgan Chase elevó su previsión para todo el año en cuanto a ingresos netos por intereses y Goldman Sachs superó las expectativas de Wall Street de beneficios trimestrales. Sin embargo, las acciones de JPMorgan y Goldman Sachs, que han superado a la mayoría de sus rivales este año, cayeron.

* Los activos gestionados por BlackRock alcanzaron la cifra récord de 13,46 billones de dólares, lo que hizo subir sus acciones.

* El S&P 500 bajó después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que Washington estaba considerando romper algunas relaciones comerciales con China, entre ellas las relacionadas con el aceite de cocina.

* El martes, Washington y Pekín empezaron a cobrar tasas portuarias adicionales a las empresas de transporte marítimo, después de que la amenaza de Trump de imponer aranceles adicionales del 100% a los productos chinos por los controles de Pekín a la exportación de tierras raras hizo caer el viernes a los principales índices de Wall Street desde sus niveles récord.

* Según datos los preliminares de cierre, el S&P 500 perdió 9,73 puntos, o un 0,15%, a 6644,38 puntos. En tanto, el Nasdaq Composite perdió 175,76 puntos, o un 0,77%, a 22.518,84 unidades, y el Dow Jones subió 205,41 puntos, o un 0,45%, a 46.272,99 puntos.

* Walmart subió después de que la empresa minorista anunciara que se asociaba con OpenAI para permitir a los clientes y a los miembros de Sam's Club comprar directamente en ChatGPT.

* El mercado laboral de Estados Unidos permaneció atascado en su estado de baja contratación y bajos despidos hasta septiembre, aunque la economía en general "puede estar en una trayectoria algo más firme de lo esperado", dijo Powell.

(Editado en español por Javier Leira)