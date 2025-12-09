Wall Street cotiza dispar a la espera de la decisión de recortar las tasas de la Fed

Por Johann M Cherian y Pranav Kashyap

9 dic (Reuters) - Los principales índices bursátiles de Wall Street cotizaban mixtos el martes, mientras los inversores esperaban la decisión de política monetaria de la Reserva Federal y evaluaban señales contradictorias sobre el futuro de las exportaciones de chips de IA a China.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que permitiría a Nvidia enviar procesadores H200, los segundos chips de IA más potentes, a China, pero que cobraría una tasa del 25% sobre esas exportaciones.

* Sin embargo, las acciones de Nvidia, que habían subido hasta un 2% en las operaciones previas a la apertura, caían un 0,7% después de un artículo del Financial Times que dijo que Pekín estaba dispuesto a limitar el acceso a esos chips.

* "Aunque el acuerdo no incluye los chips Blackwell más potentes, es un paso positivo hacia el mantenimiento de las buenas relaciones comerciales actuales entre las dos mayores economías", dijo Achilleas Georgolopoulos, analista de mercado de la correduría XM.

* Las acciones de Advanced Micro Devices e Intel también carecían de una dirección clara a pesar de que el presidente Trump dijo que un enfoque similar se aplicaría a otras empresas de semiconductores.

* A las 15:38 GMT, el índice S&P 500 ganaba 3,62 puntos, o un 0,05%, a 6.850,82 unidades; el Nasdaq bajaba 16,45 puntos, o un 0,07%, a 23.529,45 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 104,03 puntos, o un 0,22%, a 47.843,35 unidades.

* Esta semana, la atención se centra en la reunión de política monetaria de dos días de la Reserva Federal, que comienza el martes y termina con una decisión el miércoles.

* Los datos apuntan a una inflación aún persistente, mayor al objetivo del 2% de la Fed, pero otros indicadores apuntan a que el mercado laboral, antaño al alza, está empezando a enfriarse en algunos sectores.

* Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores ven ahora un 89,6% de probabilidades de un recorte de tasas de 25 puntos básicos esta semana.

* Varios responsables monetarios han advertido de que las presiones sobre los precios podrían reacelerarse fácilmente en los próximos meses. Aun así, los mercados siguen apostando por otros 50 puntos básicos de recorte el año que viene, ya que la Fed trata de salvaguardar un contexto de empleo cada vez más débil.

* Las expectativas de recortes de tasas de la Fed han impulsado la toma de riesgos, situando al S&P 500 de Wall Street a un 1% de un máximo histórico, mientras que un índice de empresas de pequeña capitalización superó al índice de referencia este trimestre. (Reporte de Johann M Cherian y Pranav Kashyap en Bengaluru; Editado en Español por Javier López de Lérida)