Wall street cotiza dispar ya que datos de ventas minoristas contrarrestan ganancia de la banca

Por Ankika Biswas y Sruthi Shankar

14 abr (Reuters) - Los índices bursátiles estadounidenses cotizaban dispares el viernes, ya que los débiles datos de ventas minoristas de marzo sugerían que la economía está perdiendo ímpetu, aunque las alentadoras utilidades de un trío de grandes bancos ayudaban a apaciguar los temores de nuevas tensiones en el sector.

* JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc y Wells Fargo & Co superaron las estimaciones de los analistas en cuanto a utilidades del primer trimestre, lo que indica su resistencia tras la crisis bancaria de marzo. Sus acciones subían entre un 1,2% y un 6,2%.

* El índice de bancos S&P 500 avanzaba un 3,3%, hasta máximos de un mes, mientras que el índice KBW de banca regional ganaba un 0,8%.

* "JPM es uno de los nombres m√°s conocidos de un sector que m√°s nos preocupaba y reporta ganancias mejores de lo esperado, lo que sin duda impulsa las acciones y el mercado", dijo Art Hogan, estratega jefe de mercado de B Riley Wealth en Boston.

* Pero datos mostraron que las ventas minoristas cayeron más de lo esperado en marzo, ya que los consumidores redujeron las compras de vehículos y otros artículos de gran valor, lo que aumenta los temores de una desaceleración económica.

* "Las ventas al por menor son un poco decepcionantes", dijo Robert Pavlik, gestor de carteras de Dakota Wealth. "El informe indica que la economía puede ralentizarse más hasta el punto de que tengamos que empezar a preocuparnos por una recesión más que por la inflación".

* El Promedio Industrial Dow Jones subía 7,95 puntos, o un 0,02%, a 34.037,64 unidades, mientras que el S&P 500 sumaba 3,06 puntos, o un 0,07%, a 4.149,28 unidades. El Nasdaq Composite bajaba 22,83 puntos, o un 0,19%, a 12.143,45 unidades.

* El S&P 500 y el Dow cerraron el jueves en máximos de casi dos meses, después de que datos mostraron un enfriamiento de la inflación y una relajación del mercado laboral, alimentando el optimismo de que la Reserva Federal podría estar acercándose al final de su agresivo ciclo de alzas de tasas de interés.

* Tras los datos de ventas minoristas del viernes, los operadores se aferraron a las apuestas de que el banco central estadounidense subir√° las tasas otros 25 puntos b√°sicos en mayo.

(Reporte de Sruthi Shankar, Ankika Biswas y Bansari Mayur Kamdar en Bengaluru, Editado en Espa√Īol por Manuel Far√≠as)

Reuters