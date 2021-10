Wall street cotiza estable ante preocupaciones sobre impacto inflación en ganancias

(Actualiza cotizaciones)

Por Devik Jain

12 oct (Reuters) - Los índices bursátiles en Estados Unidos cotizaban estables el martes, en una sesión volátil, en medio de preocupaciones sobre el impacto de la creciente inflación en las ganancias corporativas del tercer trimestre, mientras que las acciones de Tesla subían después de informar un nivel récord de vehículos fabricados en China.

* A las 1610 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones subía un 0,27% a 34.590,50 puntos, mientras que el S&P 500 ganaba un 0,08% a 4.365,03 puntos. El Nasdaq Composite sumaba un 0,10% a 14.500,45 puntos.

* Ocho de los 11 principales sectores del S&P 500 subían, liderados por las acciones defensivas de servicios públicos , bienes raíces y bienes de consumo básicos , que los inversores prefieren durante la incertidumbre económica.

* El sector de servicios de comunicación caía un 1,2%, mientras que los nombres de crecimiento de megacapitalización, incluidos Microsoft Corp, Apple Inc , Alphabet Inc y Facebook Inc eran los que más pesaban en el S&P 500 y el Nasdaq.

* Pero Tesla marchaba en contra de la tendencia, subiendo un 1,8% después de que datos mostraran que el fabricante de vehículos eléctricos vendió 56.006 vehículos fabricados en China en septiembre, el nivel más alto desde que comenzó la producción en Shanghái hace unos dos años.

* Los mayores precios del petróleo y las interrupciones de la cadena de suministro han hecho sonar las alarmas para las empresas y los consumidores en el período previo a los informes trimestrales de las compañías, que comienzan el miércoles con JPMorgan Chase & Co, cuyos títulos perdían un 0,4%.

* Los analistas esperan un aumento interanual del 29,6% en las ganancias para las empresas del S&P 500 en el tercer trimestre, según datos de IBES de Refinitiv hasta el viernes. (Reporte de Devik Jain y Shreyashi Sanyal en Bengaluru, Federica Urso en Gdansk, Editado en Español por Manuel Farías)