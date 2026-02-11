Wall Street cotiza estable tras datos empleo EE. UU., pero Alphabet y Microsoft pesan sobre el Nasdaq

Por Twesha Dikshit y Purvi Agarwal

11 feb (Reuters) -

Los índices de Wall Street perdían fuerza el miércoles tras una nueva ola de ventas de acciones de software, mientras los inversores evaluaban unos datos de empleo mejores de lo esperado que redujeron las apuestas a recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

* Los tres principales índices comenzaron la sesión con fuerza, y el S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron su nivel más alto en más de una semana después de que datos mostraron una estabilidad en el mercado laboral, ya que el crecimiento del empleo en Estados Unidos se aceleró en enero y la tasa de desempleo cayó al 4,3%.

* La mayoría de las ganancias se esfumaron cuando los mercados redujeron sus apuestas a una baja de tasas de interés. El mercado todavía espera un primer recorte de 25 puntos básicos en junio, según la herramienta FedWatch de CME Group.

* "Las expectativas son muy altas y estamos tratando de encontrar el equilibrio entre mantener la economía cohesionada, con un crecimiento robusto del PIB, y al mismo tiempo poder relajar las tasas de interés, algo que muchos sectores del mercado desearían", dijo Mel Casey, gestor senior de carteras de FBB Capital Partners.

* "La reacción inicial fue excelente y luego (...) los mercados se dieron cuenta de repente de que, si las cifras de empleo son tan sólidas, quizá no veamos al próximo presidente de la Fed recortar las tasas en un futuro cercano".

* El informe sobre la inflación que se publicará el viernes podría alterar aún más las expectativas sobre la trayectoria de las tasas de interés de la Fed.

* A las 1747 GMT, el índice S&P 500 ganaba 15,39 puntos, o un 0,22%, a 6.957,20 unidades, mientras que el Nasdaq cotizaba estable en 23.103,47 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones sumaba 8,87 puntos, o un 0,01%, a 50.197,01 unidades. (Reporte de Twesha Dikshit y Purvi Agarwal en Bangalore; edición en español de Javier López de Lérida)