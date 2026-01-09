Wall Street cotiza estable tras un débil informe de empleo en EEUU

Por Purvi Agarwal y Nikhil Sharma

9 ene (Reuters) -

Los principales índices de Wall Street cotizaban estables el viernes después de que un informe de empleo más débil de lo esperado mantuvo intactas las apuestas sobre las tasas de interés en Estados Unidos.

* A las 1509 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones caía 51,8 puntos, o un 0,11%, a 49.214,31 unidades; el índice S&P 500 perdía 0,76 puntos, o un 0,01%, a 6.920,7 unidades; y el Nasdaq bajaba 40,63 puntos, o un 0,17%, a 23.439,39 unidades.

* Un informe del Departamento de Trabajo mostró que las nóminas no agrícolas sumaron 50.000 puestos de trabajo en diciembre, frente al alza estimada de 60.000, según economistas encuestados por Reuters. La tasa de desempleo bajó al 4,4%, algo menos que el 4,5% esperado.

* Tras el informe, los operadores aumentaron las apuestas a una pausa en los recortes de las tasas en enero. Según los datos recopilados por LSEG, los inversores siguen apostando por una flexibilización de unos 54 puntos básicos en 2026.

* "Ahora es difícil sostener que el mercado laboral se está hundiendo y que necesita apoyo monetario de forma urgente", dijo Seema Shah, de Principal Asset Management.

* "Sin embargo, el panorama sigue lejos de estar claro: el crecimiento de las nóminas no alcanzó las expectativas, y las revisiones a la baja de meses anteriores han llevado el promedio móvil de tres meses a territorio negativo", agregó.

* Todos los principales sectores del S&P cotizaban con alzas, con el índice de servicios públicos

liderando las ganancias con una mejora del 1,5%.

* Los tres índices apuntan a ganancias semanales en la primera semana completa de negociación de 2026, con el Dow camino de su mayor avance semanal desde la última semana de noviembre.

(Editado en español por Javier López de Lérida)