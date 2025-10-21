Wall Street cotiza mixto mientras inversores evalúan resultados en busca de dirección

Por Pranav Kashyap y Twesha Dikshit

21 oct (Reuters) - Los índices de Wall Street cotizaban mixtos el martes, mientras los inversores buscaban una dirección en medio de una avalancha de informes de resultados de grandes empresas y tras un repunte liderado por el sector tecnológico en la sesión anterior.

* Aunque la temporada de resultados se ha acelerado, los analistas advierten de que las altas valoraciones de las acciones y los índices, cercanas a máximos históricos, pueden limitar la sostenibilidad del repunte, sugiriendo que unas buenas utilidades no bastarían por sí solas, a menos que las empresas demuestren también resistencia de los márgenes y ofrezcan previsiones sólidas.

* A las 1512 GMT, el índice S&P 500 ganaba 14,38 puntos, o un 0,21%, a 6749,51 unidades, mientras que el Nasdaq bajaba 8,83 puntos, o un 0,04%, a 22.981,71 unidades. En tanto, el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 405,72 puntos, o un 0,87%, a 47.112,30 unidades.

* Las acciones de General Motors subían un 12% después de que unas perspectivas arancelarias más halagüeñas ayudaron al fabricante de automóviles a elevar sus previsiones para todo el año. Su competidora Ford ganaba un 2% antes de presentar sus resultados del jueves.

* En el sector de consumo básico, Coca-Cola trepaba un 3,5%, refrescando el ánimo de los inversores con un tercer trimestre mejor que el anterior, impulsado por la inquebrantable demanda por sus refrescos.

* Philip Morris caía un 6,5% tras sus resultados.

* En el sector de defensa, GE Aerospace sumaba un 2,2% tras elevar su previsión de beneficios para todo el año. RTX, también elevó sus previsiones para el año, haciendo subir sus acciones un 10,5%. Northrop Grumman bajaba un 2,2% tras recortar sus previsiones de ventas, mientras que Lockheed Martin cedía ligeramente.

* Los valores industriales ganaban un 0,4%, mientras que el índice S&P Aeroespacial y Defensa avanzaba un 2,2%.

* Warner Bros Discovery dijo que estaba considerando una venta directa tras el interés de varios compradores potenciales, haciendo que las acciones del conglomerado de medios de comunicación se dispararan un 11,5%.

* En la lista de resultados de esta semana también figuran pesos pesados como Tesla, IBM, Procter & Gamble e Intel. Netflix cedía un 0,2% antes de sus resultados del martes, que se publicarán tras el cierre del mercado. (Reporte de Pranav Kashyap y Twesha Dikshit en Bengaluru; editado en español por Ricardo Figueroa)