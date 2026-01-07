Wall Street cotiza mixto; se enfría el alza impulsada por la inteligencia artificial

Por Purvi Agarwal y Nikhil Sharma

7 ene (Reuters) - Los principales índices de Wall Street cotizaban mixtos el miércoles, con el S&P 500 y el Dow bajando desde máximos históricos intradía tras un alza en las dos sesiones anteriores, mientras los inversores evaluaban numerosos datos económicos.

* A las 1555 GMT, el índice S&P 500 ganaba 5,87 puntos, o un 0,08%, a 6.950,69 unidades, mientras que el Nasdaq subía 99,28 puntos, o un 0,42%, a 23.646,24 unidades. En tanto, el Promedio Industrial Dow Jones caía 190,48 puntos, o un 0,39%, a 49.271,60 unidades.

* El Dow Jones se alejó de su máximo histórico y se mantenía a un 1,5% de la cota de los 50.000 puntos, mientras que el S&P 500 se mantenía en máximos históricos y a un 0,7% de los 7.000 puntos.

* Wall Street había subido el martes por un renovado entusiasmo por los valores vinculados a la inteligencia artificial.

* Las ofertas de empleo en Estados Unidos cayeron más de lo esperado en noviembre tras aumentar ligeramente en octubre, mientras que un informe separado de ADP mostró que las nóminas privadas aumentaron menos de lo previsto en diciembre.

* Kim Forrest, director de inversiones de Bokeh Capital Partners, dijo que los inversores podrían mantener la cautela en los próximos días, evitando cualquier apuesta exagerada hasta que se publique el informe clave de nóminas no agrícolas el viernes.

* El sector sanitario amplió sus ganancias el miércoles y subía un 1,1% hasta alcanzar un máximo histórico, impulsado por una subida del 4% del gigante farmacéutico Eli Lilly.

* El Wall Street Journal informó el martes de que Eli Lilly estaba en conversaciones avanzadas para comprar Ventyx Biosciences por más de US$1.000 millones.

* El Wall Street Journal informó el martes de que Eli Lilly estaba en conversaciones avanzadas para comprar Ventyx Biosciences por más de US$1.000 millones.

* Los fabricantes de chips de memoria, que habían subido en la sesión anterior ante la perspectiva de que la escasez de chips provocara subidas de precios, se relajaron. SanDisk y Western Digital cayeron un 2,6% y un 10,2% tras haber subido un 27,5% y un 10%, respectivamente, el martes.