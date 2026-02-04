Wall Street cotiza mixto, sólidos resultados contrarrestan el nerviosismo por el software

Por Pranav Kashyap y Twesha Dikshit

4 feb (Reuters) - El S&P 500 luchaba ⁠por encontrar una dirección, ⁠mientras que el Dow Jones subía ligeramente el miércoles, ya que los buenos resultados de ⁠Eli Lilly ‌y ​Super Micro Computer ofrecieron cierto apoyo al mercado, que ​se enfrentaba a una venta masiva de acciones de ‌empresas de software y de servicios ‌en la nube.

* El ​índice de software y servicios, en el que cotizan varias empresas líderes en la nube y el software, caía por sexta sesión consecutiva, con una baja de más del 13% en el periodo, su mayor racha de pérdidas desde marzo de ⁠2020.

* Las pérdidas reflejan la persistente preocupación por cómo los rápidos ​avances en inteligencia artificial podrían trastocar los modelos de negocio de software tradicionales.

* CrowdStrike caía un 2,3 %, mientras que Intuit y Adobe bajaban más de un 2% cada una.

* El Nasdaq bajaba, ya que Advanced Micro Devices caía ⁠un 12,2%, después de que la empresa pronosticó un ​ligero descenso en los ingresos del primer trimestre.

* Sin embargo, las fuertes ganancias de Eli Lilly y Super Micro Computer respaldaron ‍el mercado.

* A las 1530 GMT, el índice S&P 500 perdía 2,48 puntos, o un 0,04%, a 6.915,33 unidades, mientras que el Nasdaq bajaba 149,98 puntos, o un 0,64%, a 23.105,21 unidades. En ​tanto, el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 358,12 puntos, o un 0,73%, a 49.599,11 unidades. (Reporte de Pranav Kashyap y Twesha Dikshit en ‍Bangalore; edición en español por Javier López de Lérida)