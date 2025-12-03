Wall Street cotiza mixto ya que Microsoft arrastra a las tecnológicas, atención en datos

Por Johann M Cherian y Pranav Kashyap

3 dic (Reuters) - Los principales índices de Wall Street cotizaban dispares el miércoles, con Microsoft presionando al sector tecnológico, mientras los inversores analizaban una serie de indicadores económicos para calibrar las perspectivas de política monetaria de la Reserva Federal.

* Microsoft caía casi un 3% tras publicarse que el gigante tecnológico había recortado las cuotas de ventas de software de inteligencia artificial después de que muchos vendedores no alcanzaran sus objetivos en el ejercicio fiscal que concluyó en junio.

* El sector tecnológico caía un 0,7%, la mayor baja del S&P 500, mientras que la mayoría de los otros 10 sectores avanzaban. Las acciones de firmas de chips como Nvidia cedían un 0,4%, mientras que Broadcom perdía un 1,7%.

* "Cualquier cosa que haga mella en la imagen de Microsoft y su posición de liderazgo en IA tendrá un impacto", dijo Art Hogan, estratega jefe de mercado de B. Riley Wealth.

* Mientras, la actividad de los servicios estadounidenses se mantuvo estable en noviembre, según un sondeo. Los inversores centraron su atención en los precios pagados por las empresas de servicios, que solo disminuyeron ligeramente respecto al mes previo. Los datos se publicaron justo antes del informe de gastos de consumo personal del viernes, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal.

* Además, el informe nacional de empleo ADP mostró que las nóminas privadas estadounidenses disminuyeron inesperadamente en noviembre. Dado que los informes oficiales de empleo de octubre y noviembre no se publicarán hasta después de la decisión de la Fed de la semana que viene, el mercado se inclina más de lo habitual por los datos del sector privado.

* Las expectativas de los operadores de un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de la Fed de la semana que viene aumentaron hasta el 89% tras los datos, frente al 87% anterior, según la herramienta FedWatch de CME.

* El Promedio Industrial Dow Jones subía 123,43 puntos, o un 0,26%, a 47.597,89 unidades. El S&P 500 bajaba 0,72 puntos, o un 0,01%, a 6.828,65 unidades; y el Nasdaq Composite perdía 51,55 puntos, o un 0,22%, a 23.362,12 unidades.

* Un informe de que el Gobierno de Donald Trump había cancelado abruptamente las entrevistas con los finalistas para el puesto de jefe de la Fed reafirmó la opinión de que Kevin Hassett -visto como inclinado a recortar las tasas de interés- reemplazará a Jerome Powell en mayo próximo. (Reporte de Johann M Cherian y Pranav Kashyap en Bengaluru; Editado en Español por Manuel Farías)