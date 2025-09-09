Wall Street, estable mientras apuestas recorte de tasas se mantienen intactas tras revisión de empleo EEUU

Por Purvi Agarwal y Ragini Mathur

9 sep (Reuters) - Los principales índices de Wall Street se mantenían contenidos el martes tras cerrar cerca de máximos históricos en la sesión anterior, mientras que una revisión a la baja de las nóminas mantuvo intactas las apuestas de recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

* La economía estadounidense probablemente creó 911.000 puestos de trabajo menos en los 12 meses hasta marzo de lo estimado previamente, dijo el Gobierno, lo que sugiere que el crecimiento del empleo ya estaba estancado antes de los agresivos aranceles del presidente Donald Trump a las importaciones.

* Las apuestas a un recorte de 25 puntos básicos, que ya estaba descontado, se mantenían intactas, mientras que las apuestas a una gran reducción de 50 puntos básicos se mantenían en torno al 10%, según la herramienta FedWatch de CME.

* Los indicadores recientes del mercado laboral ya han sembrado la inquietud entre los inversores y los responsables de la Fed, y los datos de nóminas no agrícolas de julio y agosto confirman el debilitamiento del mercado laboral.

* El Promedio Industrial Dow Jones ganaba 31,09 puntos, o un 0,07%, a 45.546,04 unidades; el S&P 500 subía 3,98 puntos, o un 0,06%, a 6499,13 unidades; y el Nasdaq Composite sumaba 5,91 puntos, o un 0,04%, a 21.804,61 unidades.

* El ataque israelí contra líderes de Hamás en Doha, la capital de Qatar, impulsó los precios del petróleo, ya al alza, lo que aupó al sector energético un 1,8%.

* UnitedHealth escalaba un 3,2% después de que la aseguradora de salud dijo que espera que la inscripción en los planes de seguro de Medicare mejor valorados esté en línea con sus expectativas.

* Los informes de inflación que se publicarán esta semana también estarán en el radar de los inversores para calibrar el impacto de las políticas arancelarias del presidente Donald Trump en la economía estadounidense, y si se podría argumentar a favor de un mayor recorte de tasas.

* Los tres índices principales cerraron el lunes al alza, con el Nasdaq, de gran peso tecnológico, alcanzando un récord, impulsado por el repunte de Broadcom, la mayor empresa de chips.

* Las acciones de Teck Resources, que cotizan en Estados Unidos, se disparaban un 14% después de que la minera acordó el martes fusionarse con Anglo American, que cotiza en Londres. (Reporte de Purvi Agarwal y Ragini Mathur en Bengaluru; Editado en Español por Manuel Farías)