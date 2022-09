Wall street extiende sus ganancias gracias a los valores de crecimiento

Por Amruta Khandekar y Ankika Biswas

9 sep (Reuters) - Los principales índices de Wall Street subían el viernes, impulsados por los valores tecnológicos y de alto crecimiento, cuando los inversores están a la espera de datos clave de inflación que se publicarán la próxima semana para calibrar el ritmo de las subidas de las tasas de interés de la Fed.

* La renta variable estadounidense se ha estabilizado esta semana después de una fuerte caída que comenzó a mediados de agosto, por la preocupación ante el impacto de una política monetaria más restrictiva y una desaceleración en Europa y China.

* Los índices van camino de romper una racha de tres semanas consecutivas de pérdidas, a pesar de las declaraciones de los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal, que aumentaron las expectativas de una fuerte subida de las tasas de interés en la reunión del banco central del 20-21 de septiembre.

* "En las dos √ļltimas semanas de agosto se produjo una sobreventa y este es un repunte de alivio", dijo Dennis Dick, jefe de estructura de mercados de Triple D Trading.

* "El mercado se est√° adelantando, en cierta medida, a los datos del IPC (√≠ndice de precios al consumo) de la semana que viene. Es bastante previsible que los datos de la semana que viene vayan a ser moderados. Hemos tenido una importante deflaci√≥n de las materias primas en las √ļltimas cuatro semanas".

* Los inversores estar√°n atentos al informe sobre la inflaci√≥n de agosto, que se publicar√° el pr√≥ximo martes, por cualquier se√Īal que indique que las presiones sobre los precios pueden estar disminuyendo. Se espera que los precios hayan subido un 8,1% en agosto, frente al 8,5% de julio.

* Los operadores est√°n valorando una probabilidad del 86% de una subida de tasas de 75 puntos b√°sicos en la pr√≥xima reuni√≥n, frente al 57% de hace una semana, seg√ļn la herramienta Fedwatch de CME Group.

* El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo el jueves que el banco central de Estados Unidos está "fuertemente comprometido" con el control de la inflación, pero que sigue habiendo esperanzas de que se pueda hacer sin los "altísimos costos sociales" que supusieron anteriores luchas contra la inflación.

* Valores de alto crecimiento como Tesla, Apple Inc , Alphabet Inc y Amazon.com Inc ganaban m√°s de un 1%.

* El Promedio Industrial Dow Jones sub√≠a 271,31 puntos, o 0,85%, a 32.045,83 unidades, mientras que el S&P 500 avanzaba 42,48 puntos, o 1,06%, a 4.048,66. El Nasdaq ganaba 170,53 puntos, o 1,44%, a 12.032,66 unidades. (Reporte de Amruta Khandekar en Bengaluru Editado en espa√Īol por Javier L√≥pez de L√©rida)