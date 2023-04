Wall street fluctúa a la espera de resultados de tecnológicas y datos económicos

Por Sruthi Shankar y Ankika Biswas

24 abr (Reuters) - Los principales índices de Wall Street mostraban dificultadas para encontrar una dirección el lunes, mientras los inversores esperaban los resultados de las empresas de megacapitalización y datos clave que podrían arrojar luz sobre la economía de Estados Unidos y dar forma a la política monetaria de la Reserva Federal.

* Las principales empresas tecnológicas y de crecimiento como Alphabet Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc y Meta Platforms Inc, que constituyen más del 14% del valor del índice de referencia S&P 500, tienen previsto presentar resultados esta semana.

* El repunte de estos valores ha apoyado a Wall Street este año, y los inversores están a la espera de ver si las ganancias pueden continuar en un contexto de un perspectiva económica sombría.

* "Estas empresas no sólo deben batir récords, sino que también deben apuntar a una nueva aceleración del crecimiento del beneficio por acción en el segundo trimestre y más allá (...) eso es lo que busca la Bolsa", dijo Nicholas Colas, cofundador de DataTrek Research.

* A las 1337 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones subía 7.80 puntos, o 0.02%, a 33,816.76 unidades; mientras que el S&P 500 ganaba 3.84 puntos, o 0.09%, a 4,137.36. En tanto, el Nasdaq Composite aumentaba12.43 puntos, o 0.10%, a 12,084.89 unidades.

* Coca-Cola Co ganaba un 1% después de que el gigante de las bebidas superara las estimaciones de resultados trimestrales gracias a la resistencia de la demanda de sus refrescos a pesar de las múltiples alzas de precios.

* Entre los datos que se publicarán esta semana figuran las lecturas iniciales del PIB estadounidense del primer trimestre, el índice de gasto personal de los consumidores (PCE) de marzo y los datos de confianza de los consumidores de abril.

* Las cifras económicas mixtas de la semana pasada cimentaron las apuestas de una nueva alza de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Fed en mayo, con los operadores del mercado monetario valorando en un 92% la probabilidad de tal medida, según la herramienta Fedwatch de CME Group.

* Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo que la Cámara votaría el proyecto republicano de ley de gasto y deuda esta semana, en medio de la persistente preocupación de que el gobierno de Estados Unidos podría alcanzar su techo de deuda antes de lo esperado.

(Reporte de Sruthi Shankar y Ankika Biswas en Bengaluru Editado en español por Aida Peláez-Fernández)

