Wall street hace un pausa mientras los inversores buscan pistas sobre la inflación

25 mayo (Reuters) - Las acciones estadounidenses cerraron ligeramente a la baja el martes, y los principales índices de Wall Street no se alejaron mucho del cierre de la sesión anterior, ya que los inversores siguen tratando de evaluar el curso de la inflación.

* Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos de más largo plazo cayeron por cuarto día consecutivo, con el retorno de referencia a 10 años tocando un nuevo mínimo de dos semanas del 1,56% y ayudando a amortiguar las preocupaciones sobre la inflación.

* Los funcionarios de la Reserva Federal siguen restando importancia al aumento de las presiones sobre los precios, y el vicepresidente de la Fed, Richard Clarida, dijo que el banco central puede tomar medidas para enfriar un salto de la inflación sin tener que descarrilar la recuperación económica.

* Aunque la mayoría de los participantes en el mercado esperan que los precios aumenten a medida que la economía se recupera, persiste la preocupación por la velocidad y la trayectoria de la subida.

* "Quizá el mercado de bonos no esté tan desequilibrado", dijo Jim Paulsen, estratega jefe de inversiones de The Leuthold Group, quien afirma que el mercado de bonos no parece tan preocupado por la inflación en este momento.

* "Es una combinación de que tal vez la Fed esté en lo cierto, pero también de que la Fed, por primera vez, mostró que está empezando a hablar de la reducción (de las compras de bonos), lo que también es una señal reconfortante de que todavía hay un atisbo de lucha contra la inflación en la Reserva Federal".

* Extraoficialmente, el índice industrial Dow Jones cayó 83,93 puntos, o un 0,24%, a 34.310,05 unidades, mientras que el S&P 500 perdió 8,91 puntos, o un 0,21%, a 4.188,14 unidades. El Nasdaq bajó 2,30 puntos, o un 0,02%, a 13.658,87 unidades.

* La energía, con un descenso de alrededor del 2%, fue el sector más débil del día, después de que fuentes dijeron que BlackRock Inc ha respaldado a varios candidatos del fondo de cobertura Motor nº 1 para formar parte del directorio del gigante energético Exxon Mobil.

* El sector inmobiliario fue un punto destacado, porque se benefició de la pausa en los rendimientos.

