Wall street hace una pausa tras la fuerte subida de esta semana

(Actualiza a media sesi贸n. Cambia redacci贸n)

Por Devik Jain y Shreyashi Sanyal

9 dic (Reuters) - Los 铆ndices burs谩tiles estadounidenses ca铆an el jueves despu茅s de tres d铆as consecutivos de ganancias tras noticias alentadoras sobre la variante del coronavirus 贸micron, y la atenci贸n se centra ahora en los datos econ贸micos en busca de pistas sobre el curso de acci贸n de la Reserva Federal.

* Nueve de los 11 principales sectores del S&P cayeron en las primeras operaciones, siendo los valores energ茅ticos, sensibles a la econom铆a, los financieros y los de materias primas los que m谩s cayeron.

* Acciones tecnol贸gicas, como Apple Inc, Microsoft Corp, Visa Inc y Nvidia Corp siguieron subiendo, pero no alcanzaban para impulsar a todo el sector tecnol贸gico.

* Amazon.com cay贸 un 0,5% despu茅s de que el organismo de control antimonopolio de Italia mult贸 al gigante del comercio electr贸nico con 1.280 millones de d贸lares por presunto abuso de posici贸n dominante en el mercado.

* Los principales 铆ndices de Wall Street se vieron respaldados esta semana por noticias alentadoras sobre las vacunas contra el COVID-19, y datos que mostraron que la de Pfizer y BioNTech ofrec铆a alguna protecci贸n contra la nueva variante del 贸micron.

* "Estamos ante un peque帽o retroceso, basado m谩s bien en la toma de ganancias tras varios d铆as de s贸lidas alzas. Y el anuncio de Pfizer del otro d铆a supuso un gran alivio para los inversores", dijo Peter Cardillo, economista jefe de mercado de Spartan Capital Securities en Nueva York.

* Los mercados han oscilado desde finales de noviembre, cuando la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS) clasific贸 la reciente variante como "preocupante", y los inversores tem铆an que 贸micron pudiera poner en peligro la recuperaci贸n mundial, justo cuando la Reserva Federal ha se帽alado una reducci贸n del est铆mulo monetario para hacer frente a la creciente inflaci贸n.

* Tras caer hasta un 5,24% desde el m谩ximo hist贸rico alcanzado el 22 de noviembre, el 铆ndice S&P 500 ha recuperado casi todos sus descensos y ahora cotiza un 1,2% por debajo de su m谩ximo hist贸rico.

A las 1602 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones bajaba 28,81 puntos, o un 0,08 por ciento, a 35.727,29 unidades, mientras que el S&P 500 ca铆a 17,8 puntos, o un 0,38 por ciento, a 4.683,41 unidades.

El Nasdaq perd铆a 113,053 puntos o un 0,72 por ciento, a 15.673,935 unidades. (Reporte de Devik Jain en Bengaluru. Editado en espa帽ol por Marion Giraldo)