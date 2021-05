Wall street inicia mayo con alzas, acciones de crecimiento quedan rezagadas

(Actualiza con detalles)

Por Shreyashi Sanyal y Sruthi Shankar

3 mayo (Reuters) - Los principales índices de Wall Street subían el lunes después de una semana en general positiva para los resultados de empresas fortalecidos por las expectativas de crecimiento sostenido de ganancias de las compañías, mientras que algunas acciones de alto crecimiento quedaban a la zaga del repunte.

* A las 1407 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones subía 287,89 puntos, o 0,85%, a 34.162,74 unidades; mientras que el índice S&P 500 sumaba 25,03 puntos, o 0,60%, a 4.206,20 unidades; y el índice compuesto Nasdaq ganaba 53,48 puntos, o 0,38%, a 14.016,16 unidades.

* Luego de que más de la mitad de las compañías del S&P 500 ya han reportado resultados, el mercado proyecta un aumento de las utilidades de un 46% en el primer trimestre, lo que se compara con la estimación de un crecimiento de un 24% de comienzos de abril, según datos de IBES de Refinitiv.

* Nueve de los 11 principales sectores del S&P 500 subieron en las primeras operaciones, con acciones cíclicas sensibles a la economía, incluidas las financieras, energía, industriales y materiales liderando las ganancias.

* "Hasta ahora, las ganancias han sido sustancialmente mejores que las proyecciones. Las personas y las instituciones se sienten positivas sobre el mercado en este momento a pesar de que estamos cerca de los máximos históricos", dijo Mark Grant, estratega jefe de mercado global de B. Riley FBR en Fort Lauderdale, Florida.

* El índice Nasdaq quedaba rezagado. Las acciones tecnológicas de megacapitalización, incluidas Apple Inc , Amazon.com Inc, Alphabet Inc y Microsoft Corp, operaban con tendencias dispares a pesar de que reportaron resultados mayormente positivos la semana pasada.

* Las acciones han luchado por mantener la trayectoria ascendente que tenían al entrar en la temporada de resultados.

* "Los catalizadores son fuertes para una estrategia de venta en mayo con el inicio rápido de 2021", dijo Jeff Carbone, socio gerente de Cornerstone Wealth. "Puede que sea el momento de sacar algunas ganancias de los sectores de fuerte crecimiento que han tenido grandes rachas en 2021".

* Los mejores datos económicos, las sólidas ganancias, el estímulo fiscal y la postura ultra expansiva de la Reserva Federal han apoyado a los mercados, empujando al S&P 500 y Nasdaq a niveles récord la semana pasada.

* Los datos del lunes mostraron que la actividad manufacturera de Estados Unidos creció a un ritmo más lento en abril, probablemente restringida por la escasez de insumos en medio de la demanda reprimida debido al aumento del ritmo de vacunación y el estímulo fiscal masivo.

* El mercado espera que el reporte de nóminas de pago no agrícolas del Departamento del Trabajo, que se conocerá el viernes, muestre una mayor creación de puestos de trabajo en abril.

(Reporte de Shreyashi Sanyal y Sruthi Shankar en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)