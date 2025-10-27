Wall Street marca nuevos máximos gracias a las tecnológicas y el optimismo comercial

Por Sinéad Carew y Pranav Kashyap

27 oct (Reuters) - Los principales índices de Wall Street marcaron máximos históricos el lunes, por segundo día consecutivo, mientras los inversores se mostraban esperanzados sobre las perspectivas de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China y esperaban una semana repleta de resultados tecnológicos de alto perfil y un recorte de las tasas de interés en Estados Unidos.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de China, Xi Jinping, se reunirán el jueves para decidir el marco de un acuerdo que evite aranceles estadounidenses más altos y controles chinos a la exportación de tierras raras.

* El indicador del miedo de Wall Street, el VIX, alcanzó su nivel más bajo en un mes.

* Durante sus apariciones televisivas del fin de semana, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, habló de acuerdos en torno a la compra de soja estadounidense por parte de China y sus exportaciones de tierras raras tras dos días de conversaciones comerciales en Malasia.

* Junto con la próxima reunión, los comentarios de Bessent impulsaron las esperanzas de una relajación de la tensión entre Estados Unidos y China, dijo Scott Wren, estratega senior de mercados globales de Wells Fargo Investment Institute en St. Louis.

* Los resultados de cinco de los "Siete Magníficos" -Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon y Meta- a finales de esta semana pondrán a prueba la resistencia del repunte del mercado, que ha dependido en gran medida del optimismo en torno al crecimiento y los gastos de capital relacionados con la inteligencia artificial.

* "Con cinco de las Siete Magníficas presentando informes esta semana, lo que el mercado espera oír es la confirmación de que todo este CapEx de IA se está materializando, que los ingresos y beneficios de la IA se están materializando", dijo Wren.

* Según datos preliminares, el S&P 500 ganó 82,92 puntos, o un 1,23%, a 6874,61 puntos, mientras que el Nasdaq Composite subió 431,22 puntos, o un 1,86%, a 23.636,09. El Promedio Industrial Dow Jones subió 333,87 puntos, o un 0,71%, a 47.540,99.

* Entre los 11 principales sectores del S&P 500, los servicios de comunicación, consumo discrecional y tecnología subieron con fuerza. Los sectores más rezagados fueron materiales y consumo básico. (Reporte de Pranav Kashyap y Twesha Dikshit en Bengaluru. Edición en español de Javier López de Lérida)