Wall Street marca nuevos máximos gracias al optimismo comercial entre EE.UU. y China

Por Pranav Kashyap y Twesha Dikshit

27 oct (Reuters) -

Los principales índices de Wall Street marcaron máximos históricos el lunes, ya que las expectativas de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China impulsaron la toma de riesgos en el inicio de una semana dominada por las ganancias de las grandes tecnológicas y un probable recorte de tasas de la Reserva Federal.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de China, Xi Jinping, se reunirán el jueves para decidir el marco de un acuerdo que evite aranceles estadounidenses más altos y controles chinos a la exportación de tierras raras. * El indicador del miedo de Wall Street, el VIX, alcanzó su nivel más bajo en un mes. A principios de este mes, la reactivación de la guerra comercial por parte de Trump había enviado el índice de volatilidad a su nivel más alto desde abril.

* A las 1443 GMT, el índice S&P 500 ganaba 62,72 puntos, o un 0,92%, a 6854,41 unidades, mientras que el Nasdaq subía 356,25 puntos, o un 1,54%, a 23.561,12 unidades. En tanto, el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 234,94 puntos, o un 0,50%, a 47.442,06 unidades. * El Russell 2000, sensible a las tasas de interés, subía un 1,2%.

* Las acciones de empresas chinas que cotizan en Estados Unidos subían. Alibaba Group Holding , JD.com y PDD Holdings avanzaban más de un 2% cada una. Baidu sumaba un 5%. * Los valores tecnológicos ganaban un 1,4%, con Intel y Super Micro Computer subiendo más de un 4%. * El índice Philadelphia SE Semiconductor también alcanzó un nuevo máximo histórico.

* Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Estados Unidos subieron tras la victoria electoral del presidente Javier Milei. * YPF ganaba un 35%, mientras que Grupo Supervielle y Banco Macro subían más de un 40% cada uno. Banco BBVA Argentina avanzaba un 45% y Grupo Financiero Galicia se disparaba un 42%. (Reporte de Pranav Kashyap y Twesha Dikshit en Bengaluru. Edición en español de Javier López de Lérida)