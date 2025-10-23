Wall Street opera con leves cambios tras resultados decepcionantes de Tesla e IBM

Por Pranav Kashyap y Twesha Dikshit

23 oct (Reuters) - La sesión en Wall Street estaba muy apagada el jueves, ya que los mediocres resultados de Tesla e IBM mermaban el apetito por el riesgo, mientras los inversores seguían de cerca las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

* Las ganancias de Tesla en el tercer trimestre no cumplieron las expectativas, lo que hacía caer sus acciones un 5,3%. La mejora de los ingresos no supuso un gran alivio, ya que Wall Street tuvo que lidiar con un optimismo moderado a lo largo de la semana.

* El fabricante de vehículos eléctricos dio el pistoletazo de salida a las ganancias de los "Siete Magníficos", un grupo que representa casi el 35% del peso del S&P 500 y que podría dictar el próximo movimiento del mercado.

* IBM caía un 5,4% después de que la empresa registró una ralentización del crecimiento en su segmento clave de software en la nube, eclipsando un tercer trimestre mejor.

* En medio de un torbellino de informes de resultados, toma de ganancias y escalada de las tensiones comerciales, el repunte de la renta variable está mostrando signos de fatiga.

* Aunque la mayoría de las empresas han superado las estimaciones de los analistas, la cautela ha ensombrecido las perspectivas de los inversores, que buscan una justificación a las altísimas valoraciones de las acciones.

* A las 1427 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 19,44 puntos, o un 0,04%, a 46.609,85 unidades; el S&P 500 ganaba 20,71 puntos, o un 0,31%, a 6720,09 unidades; y el Nasdaq Composite subía 112,46 puntos, o un 0,50%, a 22.852,86 unidades.

* Las empresas de computación cuántica eran un punto brillante después de que The Wall Street Journal informó que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaba en conversaciones con varias de ellas para tomar participaciones accionariales a cambio de financiación federal.

* IonQ y D-Wave Quantum ganaban un 5,7% y un 15,6%, respectivamente, mientras que Rigetti Computing sumaba un 8%.

* Los valores energéticos subían un 1,2% tras el repunte de los precios del crudo por las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Rusia. Chevron, Exxon Mobil y Halliburton trepaban entre un 1% y un 2,1%. (Reporte de Pranav Kashyap y Twesha Dikshit en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)