Wall Street opera con pocos cambios antes de decisión de la Fed; crecen dudas sobre recortes en 2026

Por Johann M Cherian y Pranav Kashyap

10 dic (Reuters) - Los principales índices de Wall Street cotizaban con pocos cambios el miércoles, antes de la decisión de la Reserva Federal sobre un esperado recorte de tasas, aunque aumentaba la preocupación sobre el alcance y el ritmo de las posibles rebajas del costo del crédito en 2026.

* La reunión en curso del banco central probablemente mostrará el mayor número de disensos de los últimos años, mientras los responsables a cargo de la política monetaria buscan lograr un delicado equilibrio entre la reducción de los costos de endeudamiento para apoyar el mercado laboral y el freno a cualquier aceleración de la inflación.

* La prolongada ausencia de nuevos datos económicos tras el reciente cierre del gobierno federal, unida a la incertidumbre sobre quién dirigirá la Reserva Federal el próximo año, se suma a los retos que enfrentan las autoridades del banco central.

* Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores están valorando en casi un 90% la probabilidad de que la Fed recorte las tasas de interés en 25 puntos básicos a las 1900 GMT, y también están apostando por una rebaja adicional en 2026.

* El balance de la Fed y los planes de compra de letras a corto plazo para garantizar una amplia liquidez en el sistema bancario también estarán en el punto de mira de los inversores.

* El indicador de miedo de Wall Street, el índice de volatilidad Cboe, tocó su nivel más alto en una semana.

* A las 1524 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 140,26 puntos, o un 0,29%, a 47.700,55 unidades; el índice S&P 500 ganaba 3,18 puntos, o un 0,05%, a 6.843,69 unidades; mientras que el Nasdaq Composite bajaba 38,28 puntos, o un 0,16%, a 23.538,21 unidades.

* Las acciones estadounidenses han subido desde finales de noviembre por las expectativas de tasas más bajas, lo que ha situado al S&P 500 a un 1% de su máximo histórico. El índice Russell 2000, que sigue a los valores de pequeña capitalización, también alcanzó un máximo histórico, superando al índice de referencia de Wall Street este trimestre.

* El sector infotecnológico era el que más bajaba, presionado por un descenso superior al 2% de Intel y Microsoft.

* El gigante de los préstamos JPMorgan Chase se estabilizaba tras una caída de casi el 5% en la sesión anterior después de afirmar que espera mayores gastos el año que viene. (Reporte de Johann M Cherian y Pranav Kashyap en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)